La Diputación de Cáceres se suma al minuto de silencio por las víctimas del incendio en Almería - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres se ha sumado este viernes al minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en solidaridad con las víctimas y personas afectadas en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha causado la muerte de once personas y 19 desaparecidos.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha participado en la concentración junto a otros miembros de su equipo de gobierno y trabajadores de la diputación cacereña, que han mostrado así su apoyo a los afectados por este grave incendio forestal en Andalucía.

En el minuto de silencio han participado también un grupo de niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), que en esos momentos estaban visitando al presidente de la Diputación de Cáceres.

Estos menores participan este año en el programa 'Vacaciones en Paz' a través de la colaboración con NUR Saharaui y Federación Sáhara Extremadura (Fedesaex) y se han sumado al minuto de silencio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con las personas afectadas por el incendio.