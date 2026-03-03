La Diputación de Cáceres y Telefónica impulsan la eficiencia energética inteligente para transformar ahorro en valor

Reunión entre Diputación de Cáceres y Telefónica para colaborar en eficiencia energética - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y Telefónica han organizado el encuentro formativo 'Eficiencia Energética Inteligente: cómo transformar ahorro en valor con los CAE', en el que han participado responsables públicos y empresas para abordar cómo convertir el ahorro energético en retorno económico y mejorar sus competitividad.

El objetivo de este evento es contribuir a optimizar el consumo energético, reducir costes operativos y generar valor económico en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Se ha celebrado en el espacio Fiware iHub El Círculo en Cáceres, y en él han participado, tanto en modalidad presencial como online, responsables públicos, empresas y agentes del ecosistema energético interesados en integrar la eficiencia dentro de su estrategia como herramienta para mejorar su competitividad.

Por un lado, la jornada se ha iniciado analizando el funcionamiento del sistema CAE, su potencial como mecanismo de retorno económico y su integración dentro de una estrategia energética inteligente, de la mano de Juan Martínez, responsable de producto IoT para Eficiencia Energética y Movilidad en Telefónica.

La sesión se ha completado con una demostración práctica de soluciones digitales basadas en IoT para monitorizar y certificar ahorros energéticos de forma sencilla y trazable, y poder seguir avanzando más allá del compromiso ambiental.

El diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, también ha participado en este encuentro formativo.