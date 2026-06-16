La Diputación de Cáceres traslada al Gobierno su acuerdo unánime para la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Sergio Rey, y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Vicepresidencia Tercera de Transición Ecológica y el Reto Demográfico su acuerdo unánime --respaldado por PSOE y PP-- en el que se respalda una iniciativa para solicitar la prórroga de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz.

Asimismo, se pide que, una vez emitido el informe por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se espera sea favorable, "se adopten, sin dilación, las decisiones administrativas necesarias para autorizar la continuidad de la central".

Este acuerdo se aprobó por unanimidad en el Pleno ordinario celebrado el pasado 28 de mayo en defensa de la prolongación de la vida útil de la instalación nuclear y se decidió trasladarlo al Gobierno, cosa que se ha culminado.

"La Diputación de Cáceres ha manifestado de forma reiterada y unánime, tanto en la presente legislatura como en las anteriores, la necesidad de que la Central Nuclear de Almaraz mantenga su actividad porque, además de por su aportación de energía a la red nacional, es un elemento de creación de empleo y de fijación de población al territorio", recoge el certificado de acuerdo.

En otro párrafo se indica que la institución provincial "no defiende a las empresas eléctricas ni al Gobierno de España" y "responde exclusivamente a la defensa de los intereses de la ciudadanía de la provincia de Cáceres, de la comarca del Campo Arañuelo y del conjunto de Extremadura, así como a la necesidad de generar empleo que permita a las personas vivir y trabajar en los entornos rurales"

El acuerdo, que ha sido remitido al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, "refleja el consenso institucional existente en la provincia sobre la necesidad de mantener la actividad de la central mientras no exista una alternativa capaz de generar el empleo, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo que actualmente aporta al territorio", informa la institución provincial.

Así, en el certificado del Pleno enviado se recoge que la Diputación de Cáceres "considera que, en previsión de un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, la respuesta del Gobierno de España y de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe producirse sin dilación, pronunciándose a favor de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz".