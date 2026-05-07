La Diputación de Cáceres y la UEx organizan una jornada sobre los retos presentes de la Administración local

Inauguración de las jornadas 'La Administración local en el tiempo presente', una cita formativa organizada por el Máster de Gestión y Administración Local de la Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en derecho administrativo y representantes institucionales participan en las II Jornadas 'La Administración Local en el tiempo presente', organizadas por la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura para ofrecer una formación especializada sobre los retos actuales y futuros de la Administración local.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha inaugurado este jueves esta cita formativa organizada por el Máster de Gestión y Administración Local de la Universidad de Extremadura (UEx), junto a la institución provincial, que se celebra hasta este viernes, 8 de mayo, en el salón de actos del edificio de la calle Pintores, número 10.

La inauguración ha reunido a numerosos cargos técnicos y responsables políticos de entidades locales de la provincia, muchos de ellos alumnado del máster, en una sala llena de empleados y empleadas públicas interesados en profundizar en los desafíos actuales de la administración local desde una perspectiva jurídica y práctica.

Durante su intervención, Miguel Ángel Morales ha destacado la apuesta de la diputación cacereña por la formación y el apoyo a los municipios. "Tenemos claro que tenemos que sumar los esfuerzos necesarios y todos los recursos económicos para facilitar lo mejor desde el punto de vista técnico a los ayuntamientos de la provincia; el ámbito de formación es algo determinante", ha señalado.

Morales también ha puesto en valor la colaboración entre instituciones para mejorar la preparación de los profesionales de la administración pública. "Esta interconexión entre la universidad y la justicia, es una relación necesaria de colaboración, de formación y de intercambio de experiencias, es fundamental para la formación y para tener buenos técnicos", ha afirmado.

La mesa inaugural ha contado también con la participación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y del director de las jornadas, Vicente Álvarez.

Tena ha subrayado la elevada participación registrada en esta edición. "Es una satisfacción ver lleno este salón de actos, ver esta receptividad por parte de los asistentes; esto es bueno para poner en valor el trabajo que hay detrás de la organización de las jornadas", ha destacado.

Las jornadas suman un total de 10 horas de formación, en horario de 9,00 a 14,00 horas, y en ellas expertos y expertas en derecho administrativo abordarán cuestiones relacionadas con el régimen de los pequeños municipios, la gestión municipal, el control institucional o la evolución de los servicios públicos locales.

Con esta iniciativa la Diputación de Cáceres impulsa la formación del personal de la administración local y responsables de entidades locales, para conseguir "una administración más cercana y eficaz al servicio de la ciudadanía", informa la institución provincial.