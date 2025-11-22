El documental 'El juego de las bolas' llega a Villamiel reivindicando el valor de su práctica lúdica en la zona

CÁCERES, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Villamiel se ha convertido en el epicentro de la presentación del documental 'El juego de las bolas', trabajo audiovisual impulsado y financiado por la Diputación de Cáceres que pretende preservar, investigar y difundir esa práctica lúdica ancestral, considerada como uno de los principales patrimonios culturales inmateriales de la comarca y un referente único en el panorama europeo.

"Villamiel custodia un tesoro que no se guarda en vitrinas, sino en las manos y en la convivencia de un pueblo. Las bolas no son solo un juego: son una herencia viva que ha dado carácter y cohesión a esta comunidad", ha asegurado durante la presentación el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, destacando el "valor excepcional" del juego dentro de la cultura extremeña.

El juego de las bolas, practicado tradicionalmente por las mujeres de Villamiel, constituye la herencia etnomotriz más singular del municipio: una actividad que ha servido durante generaciones para construir identidad, fortalecer vínculos y transmitir valores comunitarios, ha defendido la institución provincial en nota de prensa.

Su particularidad radica en que es el único juego conocido en Europa, de esta familia lúdica basada en el lanzamiento de bolas con la mano, que ha sido conservado y transmitido exclusivamente por mujeres.

Este patrimonio cumple, además, todos los criterios establecidos por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2003): se trata de un conocimiento arraigado en la memoria colectiva, transmitido entre generaciones y recreado constantemente en función del entorno y la historia local, infundiendo un fuerte sentimiento de identidad y continuidad.

En esa línea, Morales también ha destacado el "papel esencial" de las mujeres villamelanas en pro de la pervivencia del juego, asegurando que "tomaron la calle cuando nadie hablaba de hacerlo" y "convirtieron las pendientes del pueblo en espacios de encuentro, de destreza y de complicidad" donde "cada bola lanzada contiene una historia y cada aro acertado, un recuerdo".

BOLAS DE MADERA DE HIGUERA

El documental presentado constituye el primer registro audiovisual integral del juego, recogiendo a las jugadoras, las técnicas, los espacios de práctica, el vocabulario propio y los materiales tradicionales, como las bolas de madera de higuera.

Este documento se erige como "necesario", según ha defendido la institución provincial, dado el "riesgo de pérdida que supone el paso del tiempo", ya que, asegura, "con cada jugadora que desaparece se va también una parte irrepetible de esta tradición".

"Este proyecto no es solo una producción audiovisual, es un acto de responsabilidad y de amor hacia nuestra historia. La Diputación está aquí porque creemos en la defensa del mundo rural, en el valor de nuestras tradiciones y en la fuerza de aquello que nos recuerda quiénes somos", ha insistido Morales.