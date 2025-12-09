La empresa cacereña Cocinas Industriales Sarprix gestionará la Hospedería la Serrana de la Diputación de Cáceres

Archivo - El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en una visita a La Serrana de Piornal el pasado mes de octubre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha resuelto la adjudicación de la gestión y explotación de la Hospedería de la Serrana, ubicada en Piornal, a la empresa Cocinas Industriales Sarprix Extremadura SL, por un plazo de 25 años. Durante los 10 primeros años el canon es de 9.680 euros anuales y el resto, los siguientes 15 años, el canon anual se ha estipulado en 14.520 euros, por lo que el importe total de la adjudicación asciende a un total de 314.600 euros.

Además, el plan de inversiones presentado por la empresa en su oferta contempla actuaciones en hotel, restaurante, cocinas, exteriores y apartamentos, con una cuantía de más de 171.000 euros (IVA excluido) en los dos primeros años de concesión.

Tras su publicación en el Perfil del Contratante se abre un plazo de 15 días para posibles alegaciones a la resolución de adjudicación y se espera que la firma definitiva del contrato se lleve a cabo en la primera quincena de enero del 2026.

La apertura del Complejo Turístico La Serrana supondrá "un revulsivo para el turismo en toda la comarca, reactivando la economía local, creando empleo y ampliando la oferta de alojamiento", tal y como apuntó el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la visita que realizó el pasado mes de octubre.

"Esperamos que muy pronto podamos ver hecho realidad el sueño que hemos tenido desde la diputación desde el año 2015, y es que este edificio se pueda abrir para generar empleo en la comarca del Valle del Jerte, que sea un revulsivo turístico, tanto para esta comarca como para La Vera", añadió Morales.

Con esta licitación, la Diputación de Cáceres busca dinamizar el turismo en el Valle del Jerte y consolidar el Complejo Turístico La Serrana como un referente de alojamiento sostenible y de calidad en la provincia.

Cabe recordar que este complejo turístico ubicado en la localidad de Piornal completó en el primer semestre de 2025 su segunda fase de rehabilitación a la que la Diputación de Cáceres destinó una inversión de 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ya ejecutados en 2018, alcanzando un total de 2,6 millones invertidos para su adaptación a las nuevas demandas turísticas.

Tras permanecer cerrado desde 2013, las distintas intervenciones realizadas con financiación de la Diputación Provincial han hecho posible la modernización de las instalaciones actuando en la envolvente térmica y aislamiento térmico exterior, la climatización, la seguridad contra incendios, la accesibilidad con ascensor, en las habitaciones y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones y gestión inteligente de espacios.

Entre las mejoras se incluye también la adecuación de la planta baja con la cocina, aseos del comedor y sala de usos múltiples, informa la diputación cacereña.