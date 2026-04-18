El exilio centra el programa 'Tiempo Negro' que continúa en Cáceres con conferencias, música, teatro y exposiciones

Presentación del programa 'Tiempo Negro' en la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reconocimiento de quienes se vieron obligados a exiliarse centra la tercera edición del programa 'Tiempo Negro' que la Diputación de Cáceres está celebrando con múltiples actividades como conferencias, música, teatro o exposiciones, en la capital cacereña hasta el próximo 30 de septiembre.

Un programa que ha puesto en marcha este mes de abril el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, con el objetivo, en esta tercera edición, de "poner el foco en una de las grandes deudas pendientes de nuestra democracia: el reconocimiento de quienes se vieron obligados a abandonar su tierra y su país".

Y es que, "detrás de la memoria democrática hay personas, familias, historias que deben ser reconocidas y, sobre todo, dignificadas", según ha destacado la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, quien ha resaltado la necesidad de este reconocimiento en la actualidad, cuando "están triunfando autoritarismos en manos de autócratas y en los que partidos políticos llegan a las instituciones e intentan ocultar parte de la historia y de la verdad".

En este contexto continúa el programa 'Tiempo Negro', que el próximo miércoles 29 de abril ofrecerá la conferencia de la profesora titular de la Universidad de Sevilla María del Carmen Fernández Albéndiz, bajo el título 'Mujeres y niños. Los grandes olvidados del exilio'.

La siguiente ponencia será el jueves 14 de mayo a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez, que llevara por título 'España, país de exilios y destierros. El gran éxodo de 1939'.

Ambas conferencias tendrán lugar a las 19,00 horas en el Salón de Actos de Pintores, 10, en Cáceres.

MÚSICA Y TEATRO

El programa incluye también el concierto de música 'Un cantaor para la memoria', con Manuel Gerena al cante, y Juan Ignacio González al toque, que tendrá lugar el martes 28 de abril a las 19,00 horas, en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero de Cáceres.

Las actividades continuarán el 22 de mayo con la presentación de la edición de la obra 'Que en España empieza a amanecer', a cargo de Manuel Aznar Soler y con la presentación de la producción teatral por Juan Saúl Salomón Plata. Tendrá lugar a las 19,00 horas en el salón de actos de Pintores 10.

Al día siguiente, sábado día 23 tendrá lugar, a las 12,30 horas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, la representación teatral del drama 'Que en España empieza a amanecer', a cargo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, con guión y dirección de Juan Saúl Salomón Plata, y basada en el drama de Ceferino R. Avecilla.

DOS EXPOSICIONES

Finalmente, el programa 'Tiempo Negro' se completa con dos exposiciones, de las que la primera de ellas lleva por título 'Escritores, científicos y políticos extremeños en el exilio' y podrá verse del 18 al 29 de mayo en el Claustro Europa del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Esta exposición reunirá la trayectoria de once exiliados, diez de ellos nacidas en Extremadura y uno vinculada a la región por haber sido diputada por Badajoz, entre los que se encuentran escritores como Arturo Barea y Enrique Díez Canedo; políticos como Margarita Nelken, Juan Simeón Vidarte o Valentín González 'El Campesino'; científicos como Francisco Vera, y profesoras y traductoras como Jacinta Viqueira Landa o Carmen Muñoz Manzano.

La muestra estará comisariada por el profesor Titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Extremadura, Mario Martín Gijón, y cuenta con la colaboración de la Biblioteca Central de Cáceres de la Universidad de Extremadura.

La segunda exposición será 'Memoria y cenizas', un proyecto del artista José Manuel Ciria, que estará comisariada por Javier Remedios y podrá visitarse del 12 de junio a 30 de septiembre en diversos puntos de la ciudad de Cáceres.

Esta exposición propondrá "una reflexión visual sobre la memoria colectiva a través del lenguaje del arte abstracto contemporáneo", para lo cual, se desplegará en distintos espacios urbanos de la ciudad mediante pinturas, esculturas, instalaciones y performances, muchas de ellas realizadas in situ.