La exposición 'Paraíso ilimitado' recala en el Museo Guayasamín de Cáceres antes de viajar por la provincia

Entrega de premios del concurso 'Paraíso ilimitado' convocado por la Diputación de Cáceres y Apamex - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guayasamín de Cáceres acoge desde este martes, y hasta final de año, la exposición formada por las fotografías premiadas y las seleccionadas del II Premio 'Paraíso ilimitado', convocado por la Diputación de Cáceres y la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex).

La muestra se ha inaugurado durante el acto de entrega de los premios de esta edición, con la que se pone de relieve cómo las intervenciones y las actuaciones de accesibilidad en entornos naturales o en patrimonios históricos monumentales "abren una ventana a paraísos ilimitados", como ha manifestado la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, en el acto, junto al presidente de Apamex, Jesús Gumiel.

La fotógrafa Esther Labrador, de Jaraíz de la Vera, ha recogido el primer premio, dotado con 1.500 euros, por su obra 'Mirador de Segura de Toro', que muestra la intervención en un paraje singular que hace que cualquier persona, con discapacidad o no pueda disfrutar de su belleza.

Los siguientes premios han recaído en 'Montaña para todos', de David Piqueras, de Puerto de Sagunto (Valencia); 'Disfrutando de la playa', de Julio Antonio Leal, de Valencia; 'Albufera accesible', de Francisco José López, de Jaén, y 'Salto del gitano', de Carlos Martín, de Trujillo.

La diputada ha destacado el éxito de esta convocatoria, "con la que conseguimos los objetivos que nos planteamos, que es sensibilizar e impulsar inversiones y cambios para la accesibilidad universal".

Con este fin, la exposición va a ir viajando por los distintos municipios de la provincia, "de modo que todo el mundo pueda ver cómo la igualdad es posible, pero hay que trabajar en ella". Una forma, ha añadido de "recordarnos que la accesibilidad es un derecho de todos y todas y ha de ser ilimitada".

Por su parte, Gumiel ha incidido en la evolución de este premio, "que ya ha calado a nivel nacional y al que se presentan profesionales de toda España".

Además, el presidente de Apamex ha recordado el papel de sensibilización que juega el premio, y en este sentido, "las obras que está llevando a cabo la Diputación de Cáceres hacen de ella un referente para otras administraciones de España", recordando intervenciones como las obras de accesibilidad que se están llevando a cabo en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres o en el edificio Pintores 10, también en la capital cacereña, y con la colaboración e informes técnicos de Apamex.

A esto se suma la partida de 500.000 euros que la diputación ha incorporado en el presupuesto del próximo año para que los municipios puedan contar con elementos de accesibilidad, ya sean para las piscinas, ya sean mobiliario urbano, parques de juegos, etcétera.