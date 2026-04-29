Felcode participa en Bilbao en la asamblea general de Confocos para reforzar la cooperación internacional

Representantes de Felcode que han participado en la asamblea general de Confocos en Bilbao - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BILBAO/CÁCERES 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha participado este miércoles, en Bilbao, en la Asamblea General de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), el principal espacio de coordinación de la cooperación municipalista en España en el que se han definido cuáles deben ser las prioridades en un contexto de importantes desafíos globales.

La delegación de Felcode ha estado encabezada por su presidente y también presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al vicepresidente tercero y diputado delegado de Cooperación de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el secretario, Alfonso Beltrán, y el gerente de la entidad, Antonio Fuentes.

Durante la sesión, celebrada en el Centro Municipal de Ibaiondo, los fondos han abordado el balance del ejercicio anterior y han trazado las líneas de trabajo para 2026, con especial atención a la financiación, la planificación estratégica y el fortalecimiento de la cooperación descentralizada.

Además, el encuentro ha servido para abordar el futuro de la cooperación descentralizada y el fortalecimiento de Confocos como espacio de coordinación e interlocución de los gobiernos locales ante las instituciones estatales e internacionales, el impulso a nuevas oportunidades de colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la incorporación de nuevos fondos territoriales.

Como broche final de la jornada, el presidente de Confocos ha hecho entrega de un reconocimiento a todos los fondos integrantes con motivo del 30 aniversario de la confederación, en un gesto simbólico que pone en valor tres décadas de trabajo conjunto en favor de la cooperación internacional desde el ámbito local.

JORNADA PREVIA DE TRABAJO TÉCNICO

La participación de Felcode en Bilbao ha estado precedida por una jornada técnica de trabajo celebrada este martes, por parte de las gerencias de los fondos integrantes de Confocos.

Este espacio técnico ha servido para avanzar en cuestiones estratégicas relacionadas con la planificación, la financiación y los nuevos retos de la cooperación municipalista, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar el papel de los gobiernos locales ante los desafíos globales.

La participación de Felcode en estos espacios, ha indicado su presidente Miguel Ángel Morales, reafirma su compromiso con la cooperación internacional desde el ámbito local, trabajando de forma coordinada con otros fondos y administraciones para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida en los territorios más vulnerables.

"Los fondos de cooperación y solidaridad, como Felcode, representan hoy una herramienta fundamental para canalizar la solidaridad de los gobiernos locales, permitiendo una acción conjunta más eficaz y con mayor impacto en los países socios", ha dicho Morales.