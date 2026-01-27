Felcode reúne a sus 'Voluntarios Expertos' de la 19 edición y comienza a preparar el 20 aniversario el programa

Felcode se reúne con sus voluntarios del programa de 2025 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha celebrado este martes una reunión para valorar el trabajo que los 13 voluntarios expertos han realizado durante un mes en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay, y con proyectos que van desde el turismo, los recursos hídricos, la agroindustria, el mantenimiento de caminos rurales, la gestión en la administración local.

Un encuentro en el que Felcode también ha comenzado a preparar el 20 aniversario de su programa estrella, 'Voluntarios expertos', que tendrá lugar este año 2026.

El presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha agradecido al inicio de este encuentro el trabajo en los proyectos de cooperación al desarrollo que los voluntarios expertos han llevado a cabo durante el año 2025, ya que se trata de "uno de los proyectos más importantes de FELCODE, un trabajo intenso y silencioso que hay que reconocer, sobre todo en estos momentos cuando es tan necesario seguir fomentando las políticas de cooperación"

Junto al presidente de Felcode, han estado también los miembros de la Junta directiva, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; el diputado de Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, el secretario del Fondo, Alfonso Beltrán y su gerente, Antonio Fuentes.

En su intervención, Antonio Fuentes ha explicado que se trata de un programa de cooperación técnica, en el que trabajadores, empleados públicos, de las administraciones locales, de las diputaciones, de las mancomunidades, "de manera voluntaria participan en un intercambio técnico con autoridades y con municipios de países del sur, concretamente del área iberoamericana".

Según ha destacado, el pasado año, cuando el programa cumplió su 19 edición, fueron 13 personas las que "tuvieron la oportunidad de participar y a su regreso cada voluntaria, cada voluntario, manifiesta los aspectos más significativos"

De esta forma, la reunión de este martes no solo ha servido para valorar, analizar y poner en común las experiencias sino también para sacar conclusiones y aprendizajes de cara a una nueva edición de voluntarios que se dará a conocer en los próximos meses, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

EDICIÓN ESPECIAL EN 2026

De cara a 2026, Fuentes ha señalado que el programa 'Voluntarios Expertos' de Felcode celebra su 20 cumpleaños por lo que "va a ser una edición especial", en el que se pretende contar con 20 expertos voluntarios y, además, a final de año, "hacer un homenaje y un reconocimiento a todos cuantos han participado en este programa en estos últimos veinte años y que superan más de 300 personas entre técnicos y administraciones locales", ha avanzado.

Entre estos voluntarios de la 19 edición se encontraban Lorena Gómez y Juan José Martínez, quien ha participado en Paraguay con el fortalecimiento del servicio de arreglo y mantenimiento de caminos rurales y en Bolivia con el manejo agronómico sostenible del cultivo del olivo.

En concreto, Lorena Gómez Marcos es ingeniera de caminos y ha desempeñado su voluntariado durante un mes en Paraguay y lo que destaca al final de su experiencia es que su aportación se ha reflejado en la práctica, en proyectos concretos.

"El programa que yo he ido a hacer ha sido un programa de acondicionamiento y mantenimiento de caminos rurales", ha explicado la voluntaria, quien ha calificado de "completamente satisfactoria" esta experiencia, que "me ha aportado más que lo que yo he podido llevar".

"He aprendido muchísimo y vengo con una sensación de haber realizado un buen trabajo, porque al final del mes he notado como mi trabajo, al final, se veía en la práctica", ha señalado Lorena Gómez.

Por su parte, Juan José Martínez Gómez, que ha sido su segundo año colaborando con Felcode, en el departamento boliviano de Tarija, ha compartido sus conocimientos en el cultivo y cuidado del olivar, proyecto ya en marcha y con las bases para trabajar con el almendro y la higuera.

Según ha relatado, su proyecto ha consistido en la incorporación del cultivo del olivar en esta zona en Bolivia con el fin de mejorar la capacidad económica de los productores, como segundo año, ya que en el primero incorporaron el cultivo, y ahora ha hecho "un curso de capacitación un poco más específico, enseñándoles la poda, a hacer análisis de suelo a ver qué problemas hay en el suelo para que el cultivo se pueda dar o no", ha explicado.

Se trata de un proyecto que "tiene un acogimiento muy muy bueno", ha resaltado este voluntario, quien ha señalado que para este año les han quedado allí "unos futuros proyectos para que ellos estudiaran de poder incorporar cultivo de almendro y de higuera para que también que puedan ser un revulsivo para para todos los productores de la zona", ha concluido.