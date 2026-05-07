La Geoconvivencia del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara reúne en Villar del Pedroso a más de 1.100 escolares

La Geoconvivencia del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara reúne en Villar del Pedroso a más de mil escolares - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VILLAR DEL PEDROSO (CÁCERES), 7 (EUROPA PRESS)

La Geoconvivencia del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara ha reunido este jueves en la localidad de Villar del Pedroso a 1.151 escolares de 18 centros escolares participantes en el proyecto educativo del geoparque cacereño. Junto a profesorado, voluntariado, equipos técnicos, autoridades y centros invitados, la jornada ha congregado a más de 1.250 personas.

A lo largo de la jornada se han desarrollado más de veinte talleres y también seminarios sobre experiencias compartidas entre los distintos centros participantes.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha intervenido en el acto de bienvenida, destacando la participación en el proyecto del CRA de la Jara, al que pertenece la localidad, que está siendo particularmente activo siendo parte de actividades de intercambio con centros escolares de otros geoparques como el de las Sierras Sub-béticas de Córdoba o Las Loras en Burgos-Palencia.

Gutiérrez ha señalado, igualmente, que eventos como la Geoconvivencia suponen una oportunidad para el territorio, que contribuyen a transformar escenarios rurales de la educación por escenarios de participación global.

Durante la jornada también se ha procedido a entregar el relevo a Castañar de Ibor, la localidad y centro educativo que organizarán la Geoconvivencia 2027.