Acto de celebración de los 15 años del reconocimiento Unesco del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, destaca el sentimiento de pertenencia de la población

ALDEACENTENERA (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

La provincia de Cáceres ha celebrado los quince años del Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un proyecto impulsado por la Diputación de Cáceres, en colaboración con el resto de administraciones y entidades del territorio, que se ha consolidado como una herramienta fundamental para el desarrollo, la promoción y la proyección de esta comarca cacereña.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado en el acto institucional celebrado en el Teatro Municipal de Aldeacentenera, en el que se ha conmemorado este aniversario y se ha formalizado la prórroga del convenio de colaboración para la gestión del Geoparque.

Quince años después de su reconocimiento, el Geoparque representa "un ejemplo de cómo la cooperación institucional y la implicación de los agentes locales pueden convertir los recursos naturales, geológicos, patrimoniales y culturales de un territorio en oportunidades de futuro", informa la institución provincial.

Se trata de una apuesta que la Diputación de Cáceres ha mantenido desde sus inicios, convencida del potencial de la comarca y de la importancia de aprovechar sus singularidades para generar desarrollo, actividad económica y empleo, así como para fijar población en el medio rural.

Durante su intervención, Miguel Ángel Morales ha destacado que el Geoparque Villuercas Ibores Jara "es un ejemplo no solamente aquí, sino también en Europa y en el mundo", y ha puesto el acento en uno de los aspectos que, a su juicio, explican su consolidación: "Ese sentimiento de pertenencia de la gente que vive en todo el territorio, que siente que esto es una cosa suya".

En este sentido, ha subrayado que no se trata de un proyecto que las administraciones gestionen de manera aislada, sino de "una gestión compartida", en la que participan administraciones públicas, empresas privadas, centros educativos, universidad y habitantes de todos los municipios que integran el Geoparque.

Morales ha incidido especialmente en que se trata de un proyecto que nace de abajo arriba, desde las propias gentes que habitan los municipios, que se implican, participan y construyen territorio. Un proceso que va más allá de la colaboración institucional y que contribuye a hacer comunidad, fortaleciendo la identidad colectiva y el vínculo de la población con su entorno.

"Lo que me maravilla siempre es cómo vive la gente el Geoparque", ha señalado el presidente, poniendo como ejemplo la Geoconvivencia escolar, que reúne a cientos de niños y niñas de los distintos pueblos de la comarca. Una implicación que, en palabras de Morales, demuestra que el proyecto "tiene asegurado el futuro".

Asimismo, ha destacado su doble dimensión: por un lado, como herramienta para preservar el modo de vida tradicional, la identidad y los valores del territorio y, por otro, como motor económico capaz de generar oportunidades. "Es una forma de preservar el modo de vida tradicional, la identidad, y además también es un motor económico importante", ha afirmado, apelando a las administraciones a continuar trabajando desde la cooperación.

HISTORIA DEL RECONOCIMIENTO

El 17 de septiembre de 2011, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara obtuvo el reconocimiento de las Redes Europea y Mundial de Geoparques, auspiciadas por la Unesco, durante la IX Conferencia Europea de Geoparques celebrada en Langesund (Noruega). Posteriormente, el 17 de noviembre de 2015, tras la aprobación del nuevo Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y de los Geoparques por la Asamblea General de la Unesco, pasó a contar con la distinción de Geoparque Mundial de la Unesco.

La celebración de este aniversario ha querido reconocer precisamente ese camino compartido y reforzar la cooperación entre todas las instituciones, organizaciones, empresas, centros educativos y personas que han contribuido al crecimiento y consolidación del proyecto.

Así, en el acto se ha hecho entrega de placas y diplomas de reconocimiento a las entidades vinculadas al Geoparque, como símbolo de su compromiso y participación a lo largo de estos quince años.

El acto se cerró con la aprobación de la adenda al convenio de colaboración para la gestión del Geoparque, reafirmando la voluntad de las entidades participantes de seguir trabajando conjuntamente.

La Diputación de Cáceres ha destacado que este aniversario supone "no solo celebrar el reconocimiento alcanzado, sino renovar una apuesta estratégica por el territorio, por sus pueblos y por las personas que viven en ellos".

Asó, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara es hoy un activo de primer orden para la provincia y un ejemplo de cómo la cooperación, la participación de la ciudadanía y el aprovechamiento sostenible de los recursos propios pueden contribuir a construir un futuro con más oportunidades en el mundo rural.

En el acto estuvieron presentes además del presidente de la Diputación, el alcalde anfitrión Francisco Muñoz, encargado de dar la bienvenida, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, alcaldes y alcaldesas de los municipios, y el presidente de la Asociación Geológica de Extremadura (AGEX).

También asistieron representantes de la Universidad de Extremadura; Geovilluercas, Aprodervi, Mancomunidad, miembros del Consejo del Geoparque, empresas, entidades, centros Educativos, representantes del Comité Educativo y Científico, y vecinas y vecinos de la localidad.