La guitarra flamenca de Yerai Cortés llega este viernes a Los Conciertos de Pedrilla de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural Los Conciertos de Pedrilla de la Diputación de Cáceres se acerca a su fin y lo hace con uno de los conciertos más esperados, el del artista flamenco Yerai Cortés. Será este viernes 15 de agosto, a las 22,00 horas, en los jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, en Cáceres.

Cortés pertenece a una nueva generación de artistas que están llevando el flamenco a nuevos territorios hasta hoy desconocidos. Su proyección meteórica vino, en parte, de la mano de C. Tangana, que plamó su fascinación por el artista en el galardonado documental "La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés".

Yerai Cortés cerró un 2024 triunfal con su proyecto "Guitarra Coral", gira que agotó entradas en varias ciudades de España, ofreciendo actuaciones memorables.

Tanto el álbum 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', como la película, marcan el inicio de una etapa llena de emoción y desnudez artística, donde la música y la historia personal del guitarrista se entrelazan de manera conmovedora.

Para las personas que no hayan conseguido su entrada online, podrán adquirir su entrada de acceso en taquilla. El precio es de 5 euros, y la recaudación de todos los conciertos, como ya se hiciera en la edición anterior, irá destinada a proyectos de asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.