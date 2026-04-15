El historiador Julián Chaves aborda en una conferencia en Cáceres el legado de los exiliados - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura (UEx) Julián Chaves Palacios será el encargado de impartir la segunda conferencia del ciclo incluido en el programa 'Tiempo Negro', una iniciativa del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres.

La cita será este jueves, 16 de abril, a las 19,00 horas en el salón de actos del edificio Pintores 10 de la capital cacereña y su intervención, titulada 'La quiebra de una ilusión y el retorno imposible: el legado del exilio', analizará qué ocurrió con los republicanos que se exiliaron tras la Guerra Civil y cómo evolucionaron sus vidas fuera de España.

A lo largo de la ponencia se analizará el proceso de reorganización y recuperación de las organizaciones republicanas en el exilio, así como el difícil retorno a España.

Asimismo, se pondrá el foco en la dimensión humana y cultural del exilio, destacando la contribución de los exiliados en los países de acogida y la influencia que ejercieron en el ámbito cultural, muchos de ellos, desconocidos.

SOBRE JULIÁN CHAVES

Natural de Malpartida de Cáceres (1957), Julián Chaves Palacios es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura desde 2020 y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx (Cáceres) desde 1987.

Está considerado un referente en el ámbito de la investigación sobre Memoria Histórica, con una trayectoria académica centrada especialmente en el estudio de la Guerra Civil española, el exilio republicano y la dictadura franquista.

Autor de más de un centenar de libros, capítulos y artículos científicos, ha abordado en sus trabajos tanto la dimensión nacional como el caso específico de Extremadura. Además, ha dirigido diversos grupos de investigación de carácter oficial.

Entre sus publicaciones más destacadas figuran La larga memoria de la dictadura en Iberoamérica: Argentina, Chile y España (2010); Historia del maquis: el largo camino hacia la libertad en España (2022) y Restauración de las instituciones republicanas españolas en el exilio: el gobierno de José Giral (1945-1947), publicado en 2023.