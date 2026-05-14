Instituciones y profesionales abordan en Cáceres los retos de la prevención laboral con enfoque de género organizado por la Diputación Provincial - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres ha reunido este jueves en el complejo cultural San Francisco a cerca de 200 personas implicadas en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que han participado en el congreso 'Género y prevención de riesgos laborales', que tiene como eje temático la integración de la perspectiva de género como clave fundamental para una intervención eficaz.

Impulsado de manera conjunta y coordinada por las Áreas de Prevención y Riesgos Laborales e Igualdad de la institución provincial, la cita ha comenzado con las intervenciones del presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales; la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno; la directora territorial de la ITSS en Extremadura, Montserrat Martín, y la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Olga Suárez.

Morales ha destacado durante la inauguración que "la prevención de riesgos laborales no puede seguir abordándose desde planteamientos neutros o uniformes, es necesario tener en cuenta las diferentes realidades que afectan a mujeres y hombres en el ámbito laboral".

En ese sentido, ha insistido que incorporar la perspectiva de género "no responde a una cuestión ideológica, sino a una necesidad técnica, ética y social". Asimismo, ha defendido la importancia de "avanzar hacia entornos laborales más seguros, más justos y también más humanos".

En esa misma línea se ha expresado la fiscal que ha dicho que "la perspectiva de género actúa como el líquido de revelado en fotografía, sacando a la luz aquello que no se ve a simple vista".

Y es que, tal y como ha explicado la directora general de Trabajo, los datos de siniestralidad laboral, más allá de los accidentes mortales que sufren mayoritariamente hombres, arrojan una mayor incidencia de accidentes de camino al trabajo y una alta concentración de riesgos ergonómicos, sobreesfuerzos y riesgos psicosociales en muy sectores feminizados como educación, sanidad, limpieza, hostelería, cuidados y comercio.

RIESGOS PSICOSOCIALES

A lo largo de la jornada se han desarrollado mesas y ponencias en las que se han tratado cuestiones de suma importante como la integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, los riesgos psicosociales, la evaluación de agresiones sexuales y situaciones de acoso en el ámbito laboral, así como el impacto diferencial de determinadas exposiciones ambientales sobre la salud de las mujeres.

Igualmente se han puesto sobre la mesa experiencias prácticas presentadas por profesionales y entidades especializadas, que exponen metodologías y casos reales de incorporación del enfoque de género en evaluaciones de riesgos y medidas preventivas dentro de organizaciones y administraciones públicas.

La vicepresidenta Segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, la diputada de Igualdad, Antonia Molina y el diputado de Gestión de RRHH, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales, Alberto Ortega Villaroel, han sido los encargados de la moderación de estos espacios.

El Congreso 'Género y prevención de riesgos laborales' se alinea con las medidas y acciones planteadas en el IV Plan de Igualdad de la Diputación de Cáceres. Además, se enmarcar en a declaración de 2026 como el "Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo" en España, que pretende reforzar la cultura preventiva y abordar los riesgos emergentes, con un enfoque especial en la salud mental, el estrés laboral y el 'burnout'.

Del mismo modo, esta acción responde a la necesaria formación de profesionales vinculados y cargos públicos responsables de la seguridad en el trabajo y prevención laboral, de cara a la reforma normativa de la Ley de Riesgos Laborales (LPRL), que actualiza la norma de 1995 para para centrarse en salud mental, riesgos psicosociales y ergonómicos, incluyendo la perspectiva de género.