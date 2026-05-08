La IV Ruta de la Trashumancia conectará Jaraicejo y Casas de Miravete el 15 y 16 de mayo junto a un rebaño de ovejas

IV Ruta de la Transhumancia - DIPUTACIÓN DE CACERES

CÁCERES, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La IV Ruta de la Trashumancia 'Monfragüe Trashumante' conectará los próximos 15 y 16 de mayo las localidades cacereñas de Jaraicejo y Casas de Miravete, en la que los participantes acompañarán al rebaño de ovejas de Francisco Morgado.

Así, la programación comenzará el próximo viernes, 15 de mayo, con el encuentro de participantes en el Centro Cultural 'El Silo' de Jaraicejo, desde donde partirá una ruta a pie hacia el río Almonte, en cuyo recorrido, personal técnico especializado interpretará la actividad y explicará la trashumancia y su valor ecológico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La jornada continuará con el encuentro con los pastores y el rebaño, una demostración de esquileo y lavado de lana, y la marcha de regreso hacia Jaraicejo junto al ganado.

Ya el sábado 16 de mayo, la actividad reunirá a los participantes junto al rebaño para iniciar la marcha hacia Ventilla Vieja, en un recorrido de aproximadamente nueve kilómetros, informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

A lo largo de la jornada se celebrarán talleres vinculados a la cultura pastoril, como la elaboración de gazpacho pastoril y la transformación de la lana, además de una comida popular con gazpacho y cocido en el entorno del Puerto de Miravete.

Por la tarde, la ruta continuará hasta Casas de Miravete, donde tendrá lugar el encierro del rebaño en el corral del descansadero, y la clausura tendrá lugar a las 20,00 horas e incluirá un reconocimiento al pastor trashumante Francisco Morgado, la actuación del cantautor local Miguel Ángel Gómez Naharro y una degustación de migas extremeñas.

La Diputación de Cáceres organiza esta actividad, enmarcada en el Plan Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y tiene como objetivo "valorizar la Reserva de la Biosfera, reforzar la identidad comarcal y fomentar el sentido de pertenencia entre la población local".

El objetivo de esta ruta, cuya inscripción es gratuita aunque las plazas son limitadas, es "vivir de cerca el paso del ganado por el entorno de Monfragüe con un rico programa" que permitirá a los participantes "acercarse a la cultura de la trashumancia".

TRASHUMANCIA EN EL CORAZÓN DE LA RESERVA

Destaca la Diputación de Cáceres que en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la trashumancia ha dejado "una profunda huella en la vida cotidiana de sus pueblos". Declarada en 2017 Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, esta práctica ha favorecido durante siglos el intercambio cultural entre pastores y ganados procedentes del norte de España y las poblaciones del territorio, a través de una extensa red de vías pecuarias.

La celebración de esta actividad adquiere este año un significado especial, al haber sido declarado 2026 Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por Naciones Unidas, lo que supone una oportunidad para impulsar acciones que pongan en valor el Monfragüe trashumante y su rico patrimonio material e inmaterial.