Jarandilla de la Vera se convierte este fin de semana en referente del ajedrez extremeño

Jugadores de ajedrez - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera se prepara para vivir un intenso fin de semana dedicado al ajedrez con la celebración de la Semana de Ajedrez, una iniciativa que reunirá en la localidad a jugadores de diferentes categorías y procedencias y que situará al municipio verato como punto de encuentro del ajedrez extremeño.

Las actividades han comenzado este viernres con partidas simultáneas de ajedrez en la Casa de Cultura a cargo del Gran Maestro Internacional Miguel Illescas, ocho veces campeón de España, en la que las y los aficionados han podido enfrentarse directamente a uno de los grandes referentes del ajedrez español.

También este mismo viernes, a partir de las 18,00 horas, tendrá lugar el Campeonato de Extremadura Relámpago Individual 2026, una competición caracterizada por el ritmo rápido de juego y que reunirá a numerosos jugadores y jugadoras en busca del título regional.

La programación continuará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 10,30 horas, con la celebración del XXXVII Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres 2026, una de las citas consolidadas del calendario provincial y que volverá a tener como escenario Jarandilla de la Vera.

Y para finalizar, domingo 6 de septiembre, a las 10,00 horas, se celebrará el Campeonato de Extremadura de Ajedrez Rápido Individual 2026, poniendo el broche final a tres jornadas en las que el ajedrez será el gran protagonista de la localidad.

La Semana de Ajedrez está organizada por la Federación Extremeña de Ajedrez, en colaboración con el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, y cuenta con una inversión de 10.000 euros aportada por la Diputación de Cáceres.