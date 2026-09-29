Una jornada técnica analiza en Cáceres las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al medio rural

Jornada 'La IA aplicada al medio rural' que se celebra en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada técnica denominada 'La IA aplicada al emprendimiento rural' se ha celebrado este martes en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, y en ella se ha hecho un repaso a la Estrategia DIP-IA, en la que la Diputación de Cáceres trabaja para poner a disposición de los pueblos de la provincia las herramientas propias y gratuitas de IA para modernizar los servicios y la atención al ciudadano.

Estas herramientas están a disposición de ayuntamientos y personas emprendedoras para que puedan utilizar la inteligencia artificial y "avanzar en la innovación territorial y el reto demográfico".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la diputación cacereña, Esther Gutiérrez Morán, que ha sido la encargada de inaugurar esta jornada, organizada en colaboración con La Portada de Extremadura.

"Hay que generar estos espacios de debate y conocimiento, porque no podemos perder este tren, y creo que aún hay desconocimiento, en el sentido de que la IA ya no es un asistente al que le preguntas algo, sino que hemos pasado a la inteligencia agéntica, que es una IA a la que tú planteas un objetivo, una estrategia y te ayuda a configurarlo", ha señalado Gutiérrez.

En este sentido, Gutiérrez ha valorado la ayuda que esto supone para un emprendedor que puede plantear una idea de negocio y la IA le ayuda a recopilar información para mejorarlo o hacer un plan de empresa, una página web o buscar clientes.

En la jornada ha participado la experta en IA Susana García Tuñón, profesora de la Universidad de Nebrija y autora del libro 'IA aplicada al emprendimiento rural', quien ha incidido en la necesidad de "quitar ruido mediático en torno a la IA, que la gente sepa lo que es, lo bueno y lo malo, las aplicaciones y todo lo que se le puede pedir". En esta línea, ha abogado por "quitar algunos miedos, poner otros e infundir respeto".

También el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado en las jornadas y, durante su intervención en la clausura, ha expresado su confianza en que los diseñadores de IA, los creadores de algoritmos conozcan el medio rural y "sepan de su autenticidad, de su idiosincrasia".

"Ojalá lo tengan en cuenta para responder a preguntas, demandas y necesidades de los pueblos, porque la IA facilitará mucho el desarrollo y la vida en nuestros pueblos", ha dicho.

En este sentido, ha abogado por que las administraciones inviertan el dinero público en herramientas tan potentes como la IA --como lo está haciendo ya la diputación cacereña-- para "hacer la vida más fácil y más feliz a la gente".

ESTRATEGIA PROVINCIAL

La estrategia que desarrolla la Diputación de Cáceres identifica varios campos con posibilidades para nuevas iniciativas: turismo inteligente, agricultura de precisión, servicios digitales basados en datos, industrias culturales y creativas, economía de los cuidados, gestión energética y soluciones ambientales.

Para que estas posibilidades sean accesibles a pequeños proyectos resultan especialmente importantes la formación práctica y el acompañamiento.

La DIP-IA contempla alfabetización en inteligencia artificial, talleres sectoriales, asesoramiento a empresas y proyectos piloto de adopción tecnológica. El objetivo es que autónomos, pymes y nuevos emprendedores puedan utilizar estas herramientas para mejorar procesos, diseñar servicios y aumentar su productividad.

Durante los últimos años se han puesto en marcha recursos que pueden actuar de forma complementaria como la Red Circular FAB repartida por centros en varios municipios de la provincia, El Círculo de Cáceres, los Premios PIE, la Red de Coworking y los Centros de Innovación Territorial.

La Red Circular FAB aporta espacios, formación, comunidades y capacidad para acompañar proyectos innovadores, como, por ejemplo, PiLHaR, una plataforma para programar robots educativos aplicados a terapias, o SwimPadChrono, que combina un dispositivo y una aplicación para monitorizar entrenamientos deportivos.

También tutoriza la Central de Reservas Tajo Internacional-Sierra de San Pedro, que representa un caso de digitalización aplicado al turismo, o ConCeliaquía, una solución basada en web y aplicación móvil dirigida a un colectivo con necesidades específicas.