Luis Pastor y la Banda Provincial ofrecen un concierto sinfónico "único" en el Gran Teatro de Cáceres

CÁCERES 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor extremeño Luis Pastor presenta por primera vez, junto a la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres un concierto en el que sonarán sus canciones de siempre, poemas de Saramago y las nuevas creaciones arregladas para orquesta de su último disco 'Extremadura Fado'.

La cita será el sábado, 28 de febrero, a las 20,30 horas, en el Gran Teatro de la capital cacereña en un estreno absoluto del artista junto a una orquesta sinfónica, en este caso bajo la dirección de Antonio Luis Suárez y los arreglos de José Antonio Márquez. Las entradas están ya agotadas.

En este concierto, una treintena de músicos acompañarán a Pastor, con la vocación de sumar talento, tradición y nuevas miradas artísticas. El programa y repertorio, según ha detallado Luis Pastor, incluirá temas de su último disco 'Extremadura fado', canciones del disco-libro con José Saramago o canciones tan emblemáticas como 'Flor de jara' o 'Soy'.

La vicepresidenta Primera de Cultura, de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha presentado este viernes este concierto sinfónico con la presencia del cantautor Luis Pastor y del director de la Banda Provincial, Antonio Luis Suárez, así como el promotor Carlos Ortiz.

"La poesía de Saramago ha sido un regalo que me ha ofrecido la vida, que me ha llevado a cumplir un deseo que yo siempre tuve desde joven, que era grabar en portugués", ha explicado Luis Pastor, que ha añadido que cuando murió Saramago puso la música para una obra de teatro basada en su novela 'El viaje del elefante'.

"Durante tres veranos, en la época de la crisis, allá por el 2010 en adelante, estuvimos Lourdes y yo yendo tres veranos seguidos a Portugal a representar esta hora de teatro con seis músicos en directo y grabando el disco en el Conservatorio de Coimbra el segundo año", ha indicado.

Pero en este concierto también habrá "canciones de nuestra tierra", las más simbólicas, como 'Flor de jara'. "Fue la primera que hice en los años ochenta, a las Villuercas, a mi tierra, a la sierra, a la jara, a los olores, a los sabores, a las estrellas, al paisaje nocturno que la ciudad no te deja ver. Y, sobre todo, 'Soy', la de un extremeño en Madrid, que creo que es posiblemente la canción más hermosa que yo canto", ha apuntado.

Esther Gutiérrez ha resaltado que se trata de un innovador proyecto cultural que aúna la canción de autor y la música clásica. "Esta propuesta simboliza el compromiso firme de la Diputación de Cáceres con los valores musicales de nuestra tierra y con quienes han construido, a través de la palabra y la música, la identidad cultural de Extremadura", ha indicado Gutiérrez.

"Apostamos por iniciativas que tienden puentes entre generaciones y estilos, que enriquecen nuestro patrimonio y que lo proyectan hacia el futuro", ha añadido.

El director de la Banda Sinfónica Provincial, Antonio Luis Suárez, ha señalado que se trata de "un concierto único", por lo que Luis Pastor ha aportado a la cultura extremeña con sus letras que sonarán ahora con una gran sinfonía.

Suárez ha explicado que llevar a cabo un proyecto con una banda sinfónica, "siempre es complejo", pero se ha tenido también el apoyo de uno de los mejores arreglistas que hay en el panorama nacional, que es José Antonio Márquez, que se ha sumado al proyecto.

"Es un proyecto intimista, llegado al punto que sus canciones, su modo de cantar, su modo de actuar, la pasión que le pone, tenemos que recogerla con un grupo de 30 o 35 personas que vamos a estar justamente detrás de él", ha explicado.

El objetivo de la Diputación de Cáceres con este proyecto musical es consolidar una línea de trabajo orientada a fortalecer el tejido cultural, apoyar a la creación extremeña extremeños y acercar propuestas de calidad a toda la ciudadanía.