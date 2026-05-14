Los medallistas Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado participan en los 'Diálogos Deportivos' de Diputación de Cáceres

Los medallistas olímpicos Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en los 'Diálogos Deportivos' de la institución provincial - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos medallistas olímpicos en Escalada y Tiro con arco, Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado, respectivamente, han compartido sus experiencias en una nueva edición del programa de la Diputación de Cáceres 'Diálogos deportivos: El oro que nos une'.

Tras cambiarse los papeles e intercambiar las disciplinas, los deportistas han reunido a decenas de personas con las que han charlado de muy distintos temas, concluyendo que "el deporte es una herramienta para unir".

Un día completo ha sido este jueves para los medallistas olímpicos Juan Carlos Holgado, cuatro veces olímpico en Tiro Con Arco y Medalla de Oro en Barcelona 92, y Alberto Ginés, reciente Plata de la Copa del Mundo de Wujiang (China), sumando así su séptimo podio consecutivo en la Copa del Mundo.Un día que comenzaba con un intercambio de disciplinas.

En el Rocódromo que lleva el nombre de Alberto Ginés en Cáceres, Holgado pudo sentir "la adrenalina desde la altura, y la importancia de la toma de decisiones cuando ya estas cansado y no sientes los dedos".

Mientras que Ginés conocía "los entresijos de un deporte que me ha hecho sentirme peligroso al verme con el arco entre las manos", bromeaba el escalador, sospechando "que me lo han puesto fácil porque he tirado a cinco metros, era difícil no darle".

Éste ha sido el arranque de la jornada de esta nueva edición del programa 'Diálogos deportivos: El oro que nos une', que pone en marcha la Diputación de Cáceres, con el objeto de promocionar el deporte y la actividad física, además de rendir un reconocimiento a deportistas de la provincia.

Ya por la tarde, un centenar de personas han asistido, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, a una charla entre ambos deportistas, una charla desenfadada en la que han tenido hueco temas como la familia, la cultura, el deporte, las tradiciones, estereotipos o prejuicios, además de, por supuesto, el deporte mismo.

Han reflexionado, se han expresado, han discrepado y han coincidido en muchos puntos como en la afirmación de que "el deporte une valores humanos, es una herramienta para unir".

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha agradecido la participación en este programa de Holgado y Ginés. "Sóis ejemplo dentro y fuera del campo; por muy alto que suba Alberto o muy lejos que tire Juan Carlos, los dos saben dónde está el suelo, saben tener los pies en el suelo y no perder las referencias, esos valores son admirables y es parte de lo que queremos dar a conocer con este programa, además de, a través de ellos, mostrar la importancia del deporte".

Morales, además, se ha comprometido a avanzar en el Campo de Tiro con arco en El Cuartillo, compromiso que ha recogido con satisfacción el propio Holgado, señala en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

A lo largo de la charla, Juan Carlos Holgado ha incidido, en varias ocasiones, en la importancia de "dar todo lo que hemos recibido" motivo por el que reconoce que una de las cosas con las que disfruta en su tiempo libre es "en ayudar a otros arqueros, en ayudar a los jóvenes a acercarse a sus sueños", apuntado, eso sí, que "ningún deportista lo tiene fácil, y el que llega es el que se cae y se levanta, se cae y se levanta".

A su juicio, además, el deporte, entre la juventud, puede ser una enorme ayuda en su desarrollo personal y social, puede ser "una herramienta para la salud mental entre los jóvenes".

Alberto Ginés, por su parte, aún sabiendo que aún le queda "mucho por hacer", quiere "seguir para dejar huella" y si en un futuro pudiera, por ejemplo, crear una escuela de escalada "potente" en Cáceres. "Diría a los chavales extremeños que pueden llegar a lo más alto", ha espetado.

Se habló, entre otras muchas cosas, de la familia, del papel de la familia en la consecución de sus éxitos, y Alberto Ginés quiso tener un recuerdo muy especial a su abuela, "que me enseñó a cocinar y es uno de mis mayores hobbies".

Han sido casi dos horas de dialogo con una masiva participación del público, un público de todas las edades que han podido preguntar directamente a los medallistas, poniendo en evidencia el éxito de la convocatoria y de este programa del área de Deportes de la Diputación de Cáceres.