Miguel Ángel Morales destaca la importancia de trasladar programas de formación y empleabilidad a los pueblos

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morale, se reúne con representantes de varias Cámaras de Comercio que participan en Cáceres en un encuentro profesional - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la importancia de trasladar programas de formación y empleabilidad a los pueblos para conseguir fijar población, dinamizar las economías locales y favorecer el desarrollo del mundo rural.

Así lo ha compartido con el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, en una visita institucional que ha hecho este viernes al presidente acompañado de representantes de las Cámaras de Comercio de España, Gijón, Linares y Lanzarote-La Graciosa, con motivo del encuentro que se está llevando a cabo en Cáceres del Grupo de Crecimiento y Consolidación Empresarial de la Cámara de España.

En este encuentro, en el que se compartirán experiencias de unos y otros territorios, se abordan proyectos y programas que en la provincia cacereña se están desarrollando de la mano de la diputación y la cámara, como programas de formación y empleabilidad, que han comenzado en núcleos más grandes, Plasencia, Cáceres o Navalmoral de la Mata, pero que se van a trasladar a poblaciones más pequeñas, sumándolos así a otros programas como Diputación Impulsa, que ya alcanza su octava edición.

"Llevamos años trabajando juntos -ha subrayado el presidente de la diputación cacereña-, sumado recursos, experiencia y conocimiento para acompañar a quienes emprenden y a quienes quieren crecer, y queremos, sobre todo, que el futuro se escriba y se construya también desde nuestros pueblos".

Durante la reunión, el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, ha puesto en valor la actividad que desarrolla en materia de formación, empleo, internacionalización y emprendimiento, especialmente su apuesta por acercar formación gratuita y de calidad a los municipios de toda la provincia, con programas como Talento Joven, Talento 45+, Pyme Global, España Emprende y Apoyo al Tutor FP en la Pyme.

Sobre estos programas Iglesias ha indicado que sólo en 2025, más de 4.200 ciudadanos y empresas mejoraron su competitividad profesional a través de programas de la Cámara de Comercio de Cáceres, más de 320 emprendedores dieron forma a su proyecto para convertirlo en un negocio real y cerca de 150 empresas de la provincia fueron asesoradas y formadas en su salida al mercado exterior.

Esta labor para garantizar las oportunidades a la ciudadanía y tejido empresarial se extiende también al medio rural, donde la Cámara de Comercio de Cáceres trabaja junto a la Diputación Provincial para favorecer el emprendimiento y contribuir al relevo empresarial, a través del programa Diputación Impulsa, con iniciativas tan innovadoras como la app de relevo empresarial PRE-Impulsa, encargada de facilitar el matching entre empresarios relevistas y emprendedores.

Cabe destacar que esta App ya cuenta con más de 120 empresas y 260 emprendedores registrados en sólo un año de existencia, según datos facilitados por la organización cameral cacereña.