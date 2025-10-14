Miguel Ángel Morales lamenta la derogación de la Ley de Memoria Histórica y anuncia nuevas ayudas para exhumaciones

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita las exhumaciones de la mina La Paloma de Zarza la Mayor - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Las publicaciones sobre la mina La Paloma en las redes sociales de la Diputación de Cáceres acumulan más de medio millón de reproducciones

CÁCERES, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha lamentado la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, vigente desde 2019, y ha anunciado que la institución provincial seguirá destinando ayudas a proyectos de exhumación de restos de represaliados por el franquismo "para resarcir 80 años de silencio".

Así lo ha indicado este martes en declaraciones a los medios tras visitar la mina La Paloma, en Zarza la Mayor, donde se siguen encontrando restos humanos y objetos personales de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en esta zona de la provincia de Cáceres, donde "se intentó hacer desaparecer de la faz de la tierra, bajo 36 metros, a personas inocentes, jornaleros y ciudadanos de bien solo por no opinar como sus verdugos", ha dicho.

"No queremos hablar de inversión ni de rentabilidad política, solo de justicia, y, por lo tanto, no se entiende, es lamentable la derogación de la Ley de la Memoria Histórica en la Asamblea de Extremadura", ha incidido el presidente provincial, que ha recordado que esta ley despertó el consenso entre la población, por lo que no entiende que se haya derogado.

En relación a esto, ha destacado que las redes sociales de la Diputación de Cáceres, tras la publicación de vídeos y entradas con motivo del hallazgo de los primeros restos humanos en la mina La Paloma, suman ya más de medio millón de visualizaciones y más de mil comentarios "de agradecimiento y de satisfacción por que el dinero publico se pueda invertir en reconfortar a familiares de gente inocente".

Morales se ha referido a Conchita Viera, hija de Amado Viera, alcalde de Valencia de Alcántara, asesinado por el franquismo, y cuyos restos se pudieron recuperar gracias a la exhumación de la mina Terría, llevada a cabo al amparo de esta ley.

"El 23 de octubre entregaremos los Premios Conchita Viera, ella no podrá asistir porque está malita, pero no puedo olvidar cómo, al encontrar los restos de su padre, dijo que ya podía morir tranquila, porque podía llevar una rosa a la tumba de su padre", ha indicado.

En este sentido, Morales ha recordado que, recientemente, el Gobierno Central ha comunicado a la diputación la concesión de 150.000 euros más, en el marco del II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, para exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

"Por ese camino seguiremos trabajando", ha zanjado Morales, que considera que "es algo de justicia, es cerrar heridas y que las víctimas inocentes se puedan sentir reconfortadas sabiendo dónde están sus familiares", y la "reacción generalizada ante el hallazgo de restos humanos en esta mina lo dice todo".