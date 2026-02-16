Miguel Ángel Morales pide una "acción conjunta" para que la central nuclear de Almaraz "no se cierre"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, atiende a los medios tras una reunión con eurodiputados con motivo de la visita a Extremadura por el cierre de la Central Nuclear de Almaraz - CARLOS CRIADO / EUROPA PRESS

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido una "acción conjunta" de todos los agentes implicados --administraciones y empresas propietarias-- para que la central nuclear de Almaraz "no se cierre", ya que una provincia como la de Cáceres necesita industrias y "no hay ninguna razón objetiva que nos hayan trasladado, que justifique el cierre de la central nuclear de Almaraz".

Morales ha participado este lunes en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata en una reunión convocada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a raíz de la visita de una delegación de eurodiputados a Extremadura para evaluar el posible cierre de la central nuclear de Almaraz.

"Venimos a ratificar lo que la Diputación Provincial ya ha manifestado en los plenos institucionales, donde ha habido una declaración de apoyo sin ningún tipo de fisura de los dos grupos políticos (PSOE y PP) a la continuidad de la nuclear de la Almaraz", ha resaltado Morales que ha pedido "un poco de cordura" en este asunto porque "no es una cuestión de enfrentamientos políticos de ningún partido político, ni de la Junta de Extremadura con el Gobierno de España".

Por eso, cree que "debe haber una acción conjunta de todos para que la nuclear no se cierre". "Esto es lo importante, no la cuestión de la diatriba política de quién tiene más razones o quién va a hacer más afrenta uno hacia otro".

En declaraciones a los medios tras participar en la reunión, Morales ha incidido en que le gustaría que las empresas propietarias de la planta nuclear y el Gobierno de España "se pusieran de acuerdo y que la continuidad de Almaraz estuviera asegurada".

"Esto es lo importante, y que todas las administraciones trabajen en este sentido más allá de la definición política o de los intereses políticos de cada uno", ha insistido Morales que ha subrayado la necesidad de que los alcaldes de los pueblos de la zona "tuvieran la seguridad de que hay una central que hay una industria que va a mantener el empleo y que se fije la población al territorio", algo que "sin la nuclear es difícil", ha lamentado.

Morales ha echado de manos la presencia en esta reunión del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para que pudiera explicar la posición del Gobierno porque "es el actor fundamental en esta cuestión", una vez que las empresas han pedido la prórroga que está estudiando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la última palabra la tendrá el Gobierno de España.

"Por lo tanto, me hubiera gustado que el delegado del Gobierno también estuviera presente en esta reunión", ha recalcado el presidente de la diputación cacereña, que ha añadido que Quintana no ha asistido porque la Comisión de Peticiones "no lo ha entendido así".

En relación a la alternativa industrial que se anunció con la construcción de una gigafactoría para crear empleo en la zona ha dicho que "no sabemos nada del tema", por lo que ha vuelto a abogar por la continuidad de la central nuclear como motor de desarrollo de la comarca de Campo Arañuelo.

"En cualquier caso, insisto, enfrentamientos políticos los menos posibles. Sepamos que lo importante es la población, los ciudadanos del Campo Arañuelo, los ciudadanos que viven en el entorno de Almaraz y, por tanto, todas las Administraciones tenemos que saber que el interés general está en los ciudadanos y no en los partidos políticos", ha concluido.