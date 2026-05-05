Morales muestra su "orgullo" por que el CCMI de Cáceres sea un referente en técnicas para la cirugía prenatal

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con Jesús Usón y el doctor José Luis Peiró - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mostrado su "orgullo" por que el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres sea un referente en la formación de técnicas para la cirugía prenatal.

Morales ha recibido este martes al doctor José Luis Peiró, autoridad internacional en las operaciones dentro del útero, quien reconoce que "este centro de Cáceres es, en parte, el culpable de mi formación y avance", centro al que ha manifestado su "total apoyo" para el Premio Princesa de Asturias.

"Una vez más se pone sobre la mesa la importancia que el Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón tiene para la investigación, el rigor científico, la sanidad pública, la cooperación internacional", ha Morales, tras recibir al doctor Peiró, una reconocida autoridad internacional en la cirugía fetal y pediátrica, que organiza e imparte cursos anuales en el CCMI, en Cáceres.

Acompañado del presidente de honor del centro, Jesús Usón, Peiró ha manifestado su agradecimiento a "un centro que tiene gran parte de la culpa de mi formación y mi avance en este campo, porque me ha permitido, con su colaboración, desarrollar mis proyectos de innovación y de nuevas técnicas para este campo de la cirugía prenatal".

Una formación que hoy se extiende con los cursos que, anualmente, organiza e imparte Peiró en el centro, "sobre un tema tan específico como este y al que acuden a formarse profesionales de todos los países del mundo, países de Asia, América, Europa... y es que las instalaciones que tiene y la calidad humana permiten organizar y llevar a cabo proyectos de investigación de la más alta calidad".

Peiró ha aprovechado para manifestar su "total apoyo" a la candidatura de esta institución para el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

El doctor José Luis Peiró, formado en Barcelona, ha desempeñado gran parte de su labor investigadora y científica en Estados Unidos, concretamente en Cincinnati, uno de los núcleos de investigación científica, médica y sanitaria más importantes del mundo. Desde allí fue requerido para la puesta en marcha y la dirección del Advance Fetal Care Center, en Nueva York "con el que estoy muy ilusionado por lo que supone".

Peiró ha explicado que, tras mucho tiempo haciendo cirugía de recién nacidos, "vemos que muchas malformaciones que estás operando ya están dentro del útero, en el feto, entonces el paso siguiente es entrar dentro del útero para solucionar los problemas antes, evitar que se deteriore, y operemos cuando el feto solo tiene 20 semanas, con lo que conseguimos mejores resultados".

Para ello, ha detallado, "utilizamos técnicas con instrumentos cada vez más pequeñitos para evitar el parto prematuro y la invasión sobre el útero de la mamá; técnicas de mínima invasión, que requieren una inversión de años y de investigación en modelos preclínicos y luego en ensayos clínicos, con humanos, y todo esto se facilita desde proyectos de centros como el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, y de apoyo como el que recibe de la Diputación de Cáceres".

Por su parte, Morales ha incidido en que "este es un clarísimo ejemplo de la importancia del centro", reafirmando así el compromiso de la institución con él, recordando el nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades para la puesta en marcha de becas destinadas a licenciados en el sector de la biomedicina, entre otras colaboraciones y proyectos.