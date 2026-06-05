La muralla almohade de Galisteo estrena nueva iluminación artística y eficiente

Muralla de Galisteo estrena nueva iluminación - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Diputación de Cáceres culmina, así, una actuación de 243.360 euros, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Valle del Alagón

GALISTEO (CÁCERES), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La muralla almohade de la localidad cacereña de Galisteo ha estrenado nueva iluminación artística y eficiente, con la que este monumento ha recuperado todo su protagonismo en el paisaje nocturno de la villa.

Esta nueva iluminación artística permite contemplar una imagen renovada de los cerca de mil metros de recinto amurallado que rodean el casco histórico, resaltando la singularidad de sus lienzos, puertas y elementos defensivos más emblemáticos.

El encendido oficial de esta iluminación ha tenido lugar en la noche de este pasado jueves, que ofreció el resultado de una intervención realizada por la Diputación de Cáceres, y que "transforma la percepción nocturna de uno de los conjuntos patrimoniales mejor conservados de Extremadura", convirtiéndolo en un "nuevo foco de atracción cultural y turística" para la comarca del Valle del Alagón.

A este encendido han asistido la presencia de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el vicepresidente tercero, Fernando García Nicolás, que han acompañado a la alcaldesa de Galisteo, María Toscano, y a los vecinos que han recorrido el entorno monumental, comprobando el resultado de una intervención que "combina conservación patrimonial, eficiencia energética y promoción turística, explica la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Cabe destacar que esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Alagón, financiado con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, dentro del eje 2 dedicado a la mejora de la eficiencia energética y, específicamente, en la acción 11 de 'Iluminación eficiente/artística del patrimonio, y la inversión realizada asciende a 243.360,02 euros.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

En su intervención, la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres ha incidido en que esta iluminación supone "un ejemplo de cómo la conservación del patrimonio puede ir de la mano de la sostenibilidad y del desarrollo de nuestros pueblos".

Asimismo, ha señalado que "la muralla de Galisteo es uno de los elementos patrimoniales más singulares de la provincia y con esta intervención contribuimos a hacerla más visible, más accesible y más reconocible para quienes la visitan y para quienes la disfrutan cada día", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente tercero del área encargada de las obras ha destacado la importancia de las inversiones que incorporan criterios de eficiencia energética y tecnología avanzada. "No solo mejoramos la imagen nocturna de uno de los conjuntos históricos mejor conservados de Extremadura, sino que lo hacemos con una instalación eficiente, respetuosa con el entorno y preparada para responder a las necesidades culturales y turísticas del municipio", ha apuntado.

Ambos responsables provinciales han coincidido en señalar que esta actuación refleja el compromiso de la Diputación de Cáceres con la protección y promoción del patrimonio histórico de la provincia, aprovechando las oportunidades que brindan los fondos europeos para impulsar proyectos que generan valor cultural, turístico y económico en el medio rural.

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA ILUMINACIÓN

En concreto, esta intervención ha consistido en la renovación integral de la iluminación ornamental de la muralla almohade y del alumbrado ambiental de su entorno, sustituyendo una instalación obsoleta y deficiente, para lo que se han instalado 30 luminarias tipo vial y 76 proyectores LED de distintas ópticas, alimentados mediante dos nuevas líneas eléctricas que parten del cuadro general existente.

Asimismo, los proyectores ubicados en la Puerta del Rey y la Puerta de la Villa incorporan sistemas avanzados de control que permiten gestionar el encendido, apagado y regulación de la intensidad lumínica, posibilitando la creación de diferentes escenas adaptadas a eventos culturales, turísticos o conmemorativos.

La actuación ha supuesto también la eliminación de luminarias instaladas sobre la propia muralla y el soterramiento de parte del cableado existente, liberando tanto el monumento como las fachadas de las viviendas de instalaciones aéreas que afectaban a la percepción visual del conjunto histórico, señala la diputación.

El nuevo proyecto lumínico realza especialmente los elementos arquitectónicos más singulares de la villa, como la Puerta del Rey, la Puerta de la Villa, la Puerta de Santa María, el Piricutín y el campanario junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Así, se consigue destacar de manera especial la riqueza patrimonial de una localidad declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Cabe recordar que la muralla de Galisteo, de origen almohade y construida en el siglo XIII, constituye uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura defensiva medieval de Extremadura, y mantiene prácticamente intacto todo su trazado alrededor de la villa.

Además del embellecimiento del monumento, la nueva instalación ha sido diseñada conforme al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, reduciendo el consumo energético, las emisiones de CO2 y la contaminación lumínica, al tiempo que mejora la calidad de la iluminación nocturna y el respeto al medio ambiente.

Con esta actuación, la Diputación de Cáceres reafirma su "compromiso con la conservación del patrimonio cultural, la sostenibilidad y el impulso de un turismo de calidad", vinculado a los recursos históricos y paisajísticos de la provincia, favoreciendo nuevas oportunidades de dinamización económica y cultural para el municipio y para toda la comarca del Valle del Alagón.