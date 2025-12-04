El Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso de Plasencia ofrece el 12 de diciembre un taller gratuito de artes plásticas

Cartel del taller de artes plásticas en Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso de Plasencia, de la Diputación Provincial de Cáceres, ofrece el 12 de diciembre un taller gratuito de artes plásticas.

Bajo el título 'El color como relato: encuentro con la colección', será impartido por Virginia Rivas.

Se trata de explorar el color como relato a través de la indumentaria textil del Museo Etnográfico Pérez Enciso. A partir de una selección de piezas de la colección, los participantes realizarán un encuentro cromático con el que podrán observar, analizar y extraer su paleta de color, explica en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

A través de esta práctica, se descubrirá cómo los tonos, matices y combinaciones presentes en los textiles revelan su historia, invitando a leer la colección museística desde una mirada tanto crítica como creativa.

Las plazas para participar en el taller son limitadas y ya están abiertas las inscripciones.