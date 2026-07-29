El Palacio de Mayoralgo de Cáceres exhibe la silla que dio origen a la colección 'Sent-Art' de Miguel Sansón

Silla de Miguel Sansón - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Mayoralgo de Cáceres exhibirá desde el próximo lunes, 3 de agosto, la silla que dio origen a la colección 'Sent-Art' del artista extremeño Miguel Sansón, que estará en el centro del claustro principal.

La Diputación de Cáceres ha adquirido esta obra de arte con la que Miguel Sansón participó, en 2002, en Madrid, en la exposición 'Otras Meninas', junto a nombres como Chillida, Salazar, Yagüe o de Villota.

"Esta silla llamó la atención de todos los medios de comunicación, tuvo una trascendencia que me llevó a pensar en la colección", según recuerda el propio Sansón que inició esta colección que suma más de 40 sillas.

Con esta adquisición por parte de la Diputación de Cáceres, el Palacio de Mayoralgo, sede de la institución, va logrando el objetivo que en su día mostró el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, de que este edificio fuera un lugar no solo de trabajo para el personal de la diputación sino un lugar de cultura que pudiera ser visitado por la ciudadanía, señala la institución en nota de prensa.

"Ahora vemos cómo en este espacio puede convivir un yacimiento con más de 2.000 años de historia con el arte contemporáneo", ha destacado Morales.

El resto de las piezas que forman la colección 'Sent-Art' se encuentra en colecciones privadas, menos una de ellas que fue adquirida por Patrimonio Nacional, como ha indicado el propio autor.