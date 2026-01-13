Piornal (Cáceres) se prepara para vivir el Jarramplas que saldrá a la calle bajo una lluvia de nabos

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Piornal, Javier Prieto, y los Jararmplas en la presentación de esta fiesta - EUROPA PRESS

CÁCERES 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Piornal volverá a revivir los días 19 y 20 de enero el mito del Jarramplas, una de las fiestas más ancestrales de Extremadura que se celebran en honor a San Sebastián. Para ello, ya están preparados 30.000 kilos de nabos para arrojar a este personaje que recorrerá las calles del pueblo, ataviado con su colorido traje de tela y su máscara con cuernos hecha con fibra de vidrio que puede llegar a pesar unos 50 kilos.

Más de 10.000 personas se espera que se acerquen estos dos días al municipio más alto de Extremadura situado a 1.175 metros de altitud para participar de esta emblemática fiesta --declarada de Interés Turístico Nacional en 2014-- en la que se une tradición, devoción y participación social, en torno a este peculiar ladrón de ganados al que la población castiga lanzándole nabos mientras él toca el tamboril e intenta protegerse del impacto.

Aunque el programa festivo incluye varias actividades como concursos de dibujos, talleres y alboradas, los actos centrales se celebran el lunes 19 de enero y el martes, día 20, cuando se produce la salida del Jarramplas, por la mañana y por la tarde.

Marcos Moreno y David Ramos encarnarán los personajes de Jarramplas este año, algo para lo que llevan preparándose quince años porque se apuntaron en la lista en 2010, con 15 años, y ahora con 30 podrán enfundarse el traje y ponerse la máscara coronada con crines de caballo. Para ello se han preparado tanto física como mentalmente, ya que el impacto de los nabos puede causar algún daño, sobre todo en la zona de las articulaciones que no van tan protegidas como el resto del cuerpo.

Todos los detalles de la fiesta han sido presentados este martes en una rueda de prensa en la que han participado los Jarramplas junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Piornal, Javier Prieto, y responsable de la organización de la fiesta.

Morales ha señalado que Jarramplas es "un emblema para la región" que representa la "fortaleza" de las tradiciones del mundo rural y supone un recurso para la dinamización cultural y económica de las comarcas del Valle del Jerte y La Vera, ya que Piornal se encuentra a caballo entre ambos territorios.

"Jarramplas es algo impresionante que representa identidad, memoria colectiva, implicación social cultura", ha insistido Morales, que ha invitado a asistir a esta fiesta en la que se implica todo el pueblo.

Por su parte, el alcalde de Piornal, Javier Prieto, ha resaltado el papel de aquellos que encarnan Jarramplas, que tienen que esperar años para poder enfundarse en el personaje. De hecho, hay una lista de espera hasta 2057, por lo que lo habitual es que los padres apunten a los niños desde pequeños para ser Jarramplas cuando les llegue el turno.

Prieto ha resaltado que los "verdaderos protagonistas" son los mayordomos, Jarramplas y la ciudadanía en su conjunto que trabajan "por mantener la identidad, por crear arraigo y por hacer que la gente tenga apego a su pueblo".

SEGURIDAD Y NORMAS

En cuanto a las normas de seguridad, se recomienda no lanzar nabos desde lejos puesto que se puede fallar el tiro y dar a alguna persona. Tampoco se pueden lanzar nabos cuando los mayordomos están atendiendo al Jarramplas, y en caso de accidente o algún problema hay que asistir al punto de asistencia médica.

Asimismo, hay que tener precaución en las calles estrechas porque pueden sufrir aglomeraciones y se recomienda protegerse la cara con el brazo cuando se está en las cercanías de Jarramplas para evitar golpes.

En cuanto al dispositivo de seguridad estará compuesto por varias decenas de agentes de Seguridad Ciudadana, componentes de la Usecic y patrullas de la Agrupación de Tráfico, que se encargarán de la vigilancia y control de los accesos y salidas a la localidad con controles de alcohol y drogas.

Por parte de Protección Civil se contará con alrededor de 30 voluntarios de Piornal y de otras localidades y, asimismo, Cruz Roja aporta una ambulancia de soporte vital avanzado, otra de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida, además de médicos y enfermeros para que todo transcurra con seguridad.