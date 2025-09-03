El pleno de Diputación de Cáceres abordará este mes créditos extraordinarios por gastos municipales en los incendios

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en declaraciones a los medios en Mérida tras reunirse con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Cáceres abordará en el pleno de este mes de septiembre el establecimiento de créditos extraordinarios para afrontar los gastos que los ayuntamientos han podido tener como consecuencia de los incendios forestales registrados este verano en la provincia cacereña.

El montante de los créditos extraordinarios será determinada en función de los planteamientos que vayan realizando al respecto los distintos consistorios afectados.

De este modo lo ha dado a conocer en declaraciones a los medios el presidente de la institución provincial cacereña, Miguel Ángel Morales, al hilo de una reunión mantenida este miércoles en Mérida con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, para abordar medidas frente a posibles consecuencias de los incendios en el agua.

Se trata, según ha explicado Morales, de "créditos de emergencia para evitar que los ayuntamientos se sobrecarguen de costes que no les correspondían, porque obviamente son cuestiones que nadie se lo espera y no están previstos en los presupuestos municipales".

"Algunos alcaldes nos han trasladado a la diputación, que han tenido gastos extras como consecuencia de algunas actuaciones que han puesto en marcha los ayuntamientos. Entonces, la diputación va a establecer unos créditos extraordinarios, que se va a llevar al pleno del mes de septiembre", ha señalado.

Como ejemplo, Miguel Ángel Morales ha citado que el Ayuntamiento de La Garganta se vio obligado a contratar maquinaria agrícola para establecer cortafuegos "muy grandes" frente al incendio. "El ayuntamiento contrató maquinaria agrícola. Entendemos que no es una función del ayuntamiento. Entonces, la diputación va a asumir el coste de las facturas", ha apuntado.

También ha añadido que de esos créditos extraordinarios de la Diputación de Cáceres se podrán beneficiar ayuntamientos que "de manera altruista compraron y suministraron agua, bebida, fruta" a las brigadas de extinción de incendios.

"Tras las actuaciones de emergencia, una vez que se ha coordinado con la intervención, vamos a intentar afrontar esos gastos extraordinarios para que los ayuntamientos no sobrecarguen a sus presupuestos o que no tienen, en algunos casos, no tienen consignado y no tienen dinero", ha explicado Morales.