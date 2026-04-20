Poesía, rap, narrativa, periodismo y fotografía protagonizan el programa 'Con L de Cáceres' del 4 al 14 de mayo

Presentación del programa cultural 'Con L de Cáceres' - EUROPA PRESS

CÁCERES, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado, por segundo año consecutivo, un programa cultural denominado 'Con L de Cáceres' que reunirá, del 4 al 14 de mayo, a destacadas figuras de la narrativa, la poesía, el rap, el periodismo o la fotografía en conferencias, mesas redondas y talleres que se desarrollarán en el marco de las galas de los certámenes literarios que cada año convoca la institución provincial.

Miguel de Tena, El Gato con Jotas, Xabier Fortes, Sandra Moreno, Alonso Guerrero, Pilar Galán, Rosana Accquaroni, Eduardo Momeñe, Tete Alejandre, Luis María Marina, Olvido Soria, Jesús Guisado y Begoña Morán, son algunos de los profesionales que participarán en esta propuesta que pretende reforzar el papel de la provincia y de la ciudad de Cáceres como referente cultural.

'Con L de Cáceres' nace como complemento a las tradicionales galas de Premios Literarios que la Diputación de Cáceres celebra anualmente en Coria y Cáceres. Esta segunda entrega amplía la programación a dos semanas y dobla la inversión presupuestaria que pasa de 8.400 a 18.300 euros. La mayoría de las actividades se desarrollarán en el Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña.

Toda la programación se ha dado a conocer este lunes de la mano de la Vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, quien ha señalado que este programa cultural "es una invitación a que podamos leer juntos, podamos escuchar juntos, celebrar juntos la literatura".

"Se trata de abrir espacios de diálogo, de reflexión y también de disfrute que son muy necesarios en en estos tiempos que vivimos", ha defendido Gutiérrez, que ha añadido que la Diputación de Cáceres quiere acercar la cultura a la ciudadanía y "seguir construyendo una provincia de Cáceres viva, crítica y, sobre todo, también creativa".

Porque --según ha dicho-- "cuando apostamos por la cultura, apostamos también por una sociedad mucho más libre, mucho más formada y, sobre todo, cohesionada".

PROGRAMACIÓN

La programación comienza con 'Escena Poesía' en el Gran Teatro de Cáceres, el lunes 4 de mayo, a las 20,30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Para esta primera jornada se propone un recital poético con Irene Sánchez Carrón (Navaconcejo, 1967) y Sandra Benito Fernández (Plasencia, 1992), acompañadas de la música de Anda Jaleo Quartet y la dirección escénica de Isidro Timón.

Entre las novedades de este año se encuentra el lugar de celebración de las distintas mesas y actividades, que desarrollarán en el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Museo Guayasamín. Asimismo, una de las actividades destacadas tendrá lugar el lunes 11 de mayo, con una sesión-taller sobre rap, en la que el rapero extremeño Jesús Guisado, conocido como Longitudinal, buscará acercar este lenguaje creativo a las y los jóvenes de los IES Norba Caesarina y El Brocense.

"Se supone que la palabra RAP aunque es un poquito leyenda, significa Ritmo y Poesía en inglés. Entonces me gusta mucho poder acercar este lenguaje, que creo que es muy cercano a los jóvenes, para que lo utilicen como una herramienta de poder acercarse a la cultura", ha explicado el joven artista rapero.

Antes de esta cita, el martes 5 de mayo la música será la protagonista con la propuesta 'Palabras cantadas', a las 19,30 horas, con Miguel de Tena, El Gato con Jotas y Bambikina. El miércoles, día 6, el periodiso será el protagonista con la mesa redonda titulada '¿De verdad?', en la que participarán los periodistas Xabier Fortes, Sandra Moreno Quintanilla y Juanjo Ventura.

El viernes, 8 de mayo, llegará el turno de la narrativa y la poesía con sendas mesas redondas. La primera, a las 19,30 horas, se titula '¿Qué significa, exactamente, la palabra "ficción"?', y en ella intervendrán Alonso Guerrero, Pilar Galán y Menchu Gutiérrez. A las 20,30 horas llegará 'Otra forma de decir' con los poetas Rosana Acquaroni, Juan Vicente Piqueras, Carmen Hernández Zurbano y Andrea López Kosak.

La fotografía y las diferentes formas de interpretar el mundo a través de la imagen llegará el martes, día 12, de la mano de Eduardo Momeñe, Tete Alejandre y Paula Anta, con la mesa redonda 'Fotografía y lenguajes'. El miércoles 13 de mayo 'En otras palabras' se centrará en el mundo de la traducción con Luis María Marina, Raquel García-Cuevas y Antonio Sáez Delgado.

Y el jueves, 14 de mayo, la propuesta es 'Leemos juntos' con Olvido Soria Pequeño, Víctor Jiménez, María Belén Gómez Sánchez y Begoña Morán Martín.