El presidente de la Diputación de Cáceres vista el Museo del Tamborilero en Aceituna

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita el Museo del Tamborilero. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto con el alcalde de Aceituna, Josafat Clemente, y miembros de la corporación, han recorrido el Museo del Tamborilero de la localidad, coincidiendo con la finalización de la Semana Cultural y el Mercado Rural Artesanal que se está celebrando durante estos días.

Un espacio que muestra elementos como la cachiporra, la flauta, los tamboriles, (uno de ellos data de 1858), la indumentaria tradicional, imágenes de los tres tamborileros más importantes del municipios -ya fallecidos-, o documentales emitidos en TVE en el siglo pasado como el del programa Raíces de 1974 que muestra el proceso de "echar la Bandera, al son del tamboril y la flauta con limosna para el santo...".

El museo explica no solo por qué Aceituna es cuna de tamborileros, sino que también quiere ser un puente de transición para que las nuevas generaciones sigan sintiendo el tamboril y todo lo que le rodea como una parte importante de su cultura, indica la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.

Desde la diputación se ha venido apoyando económicamente este proyecto para que el compromiso del alcalde y de la corporación, "de seguir apostando por la cultura tradicional para que generaciones futuras conserven este legado" sea una realidad.

Un museo que se encontraba en un espacio ruinoso lo hemos reconvertido para fomentar, potenciar y revalorizar la cultura tradicional de nuestro municipio. En el museo se pueden apreciar diferentes elementos de la cultura del tamborilero y también tiene pantallas que visualizan la trayectoria histórica que ha habido en el municipio de esta tradición musical", apunta el alcalde.

Contiguo al Museo se encuentra el Centro Cívico, un lugar para fomentar la participación ciudadana y de encuentro para las asociaciones.