Productores locales se reúnen este domingo en Almoharín (Cáceres) en una jornada de promoción gastronómica

Rotonda de Almoharín (Cáceres) - EUROPA PRESS

CÁCERES 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Almoharín acoge este domingo, 14 de junio, un encuentro entre productores, emprendedores y expertos en sostenibilidad organizado por la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento para impulsar la promoción de la gastronomía local.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo' e incluye ponencias y mesas redondas, además de en un mercado de productores y artesanía local, talleres infantiles o degustaciones y muestras gastronómicas en vivo.

La inauguración institucional tendrá lugar en el Ayuntamiento de Almoharín, a las 11,00 horas, y después en este espacio se sucederán encuentros en los que los participantes compartirán experiencias de emprendimiento, innovación y sostenibilidad.

Así, a las 11,15 horas, la gerente del Clúster de Artesanía Alimentaria de Extremadura, 'Extremadura Alimenta', Carolina Fraile Juez, impartirá la ponencia 'Gastronomía saludable con sostenibilidad social, económica y ambiental'.

Media hora más tarde tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Emprendimiento, sostenibilidad y oportunidades de desarrollo en el medio rural', con la participación de Miriam Martín, fundadora de la empresa Adalberti; María Eugenia Búrdalo, de HuecoeX; Gonzalo Palomo, de Funpasos y Actyva, y Eduard Gil Malet, copropietario del restaurante Montanera, en Montánchez.

Mientras, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 11,00 horas se abrirá el Mercado de productores y artesanía local, con exposición y venta de productos del territorio. A las 12,00 horas comenzará el taller infantil 'Semillas: del huerto al plato', para acercar el conocimiento de los alimentos, su origen y su transformación, además de fomentar hábitos saludables y el valor de la producción local.

Y a las 14,30 horas, habrá una demostración en vivo de elaboración de arroz meloso con jamón y queso de Valdefuentes, como muestra de la riqueza gastronómica y de los productos del territorio.