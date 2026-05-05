Un programa de actividades gratuitas difunde el patrimonio y la gastronomía de Tierras de Cáceres y Trujillo

Bosque de To en Plasenzuela (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres impulsa el proyecto 'Sabores y Paisajes', una acción enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo, financiado con fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

En línea con el objetivo del proyecto de contribuir al desarrollo turístico de las comarcas de Sierra de Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte, a través de la puesta en valor de los recursos autóctonos del territorio, se ha organizado un programa de actividades gratuitas de sensibilización dirigidas a la población local de las citadas comarcas.

Así, entre el 16 de mayo y el 14 de junio, y con el apoyo técnico de la Fundación Restaurantes Sostenibles, se llevarán a cabo en distintas localidades jornadas de divulgación y talleres participativos orientados a mostrar los recursos turísticos y gastronómicos de estos territorios.

El propósito es que la población local y residente "conozca, reconozca y valore los recursos propios de las comarcas como base para un desarrollo equilibrado y sostenible, profundamente conectado con el territorio", informa la diputación cacereña.

La primera cita será en Huertas de Ánimas, con una visita al Museo José Blanco y degustación de productos locales. Asimismo, el proyecto contempla una jornada de presentación que tendrá lugar el 13 de mayo a las 11,15 horas en el Mercado de Abastos de Miajadas.

La programación contempla una cata de vino y degustación de quesos en Casar de Cáceres; una visita al Bosque de To en Plasenzuela; una ruta senderista en el embalse de Sierra Brava en Zorita; un recorrido urbano por Montánchez; una visita al Museo Vostell de Malpartida de Cáceres; o un viaje a Valdefuentes para conocer sus esgrafiados, entre otras propuestas.

'Sabores y Paisajes' propone así una forma de redescubrir Tierras de Cáceres y Trujillo desde dentro, poniendo en valor su patrimonio, su paisaje y su gastronomía como pilares de un desarrollo turístico sostenible, con identidad propia y construido desde el territorio.