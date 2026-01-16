El programa 'Hola, Invierno' llega este fin de semana a Cedillo y a Casar de Cáceres con dos rutas por sus entornos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Hola, Invierno' organizado por la Diputación de Cáceres con actividades en estos meses invernales continúa desplegándose por la provincia y llega este fin de semana a las localidades de Cedillo y Casar de Cáceres con dos rutas por sus entornos.

Este programa, que se desarrollará hasta el mes de marzo por distintos municipios, aterriza el sábado, 18 de enero, en Casar de Cáceres donde se podrá "patinar entre historia y dehesa". Se trata de una ruta urbana que transcurre por el carril verde y que permitirá apreciar tanto la arquitectura como los espacios naturales del municipio.

Además, se hará una parada en el 'skatepark', donde los participantes, acompañados de monitores especializados, podrán practicar y desarrollar sus habilidades.

Y el domingo, 19 de enero, tendrá lugar un "paseo megalítico" por Cedillo, una ruta interpretada a pie para descubrir dólmenes que guardan secretos del pasado megalítico, y en la que se mostrarán réplicas de utensilios antiguos, para conocer el día a día de los primeros habitantes de esta zona transfronteriza.

Las actividades son gratuitas, para todos lo públicos, y para participar en ellas hay que inscribirse en los diez días previos de cada una de las actividades, a través de la página web del programa, donde se puede consultar el programa completo.

Cabe recordar que este programa de actividades se está desarrollando desde el pasado 10 de enero y hasta el 29 de marzo, con un total de 26 propuestas por toda la provincia, que van desde rutas senderistas y otros deportes hasta degustaciones gastronómicas o talleres para descubrir las riquezas de las comarca cacereñas y activar el turismo en una época en la que las cifras de visitantes suelen descender.