El programa 'En mi pueblo emprendí' de la Diputación de Cáceres continúa con talleres para desarrollar un negocio

Mapa de la provincia de Cáceres con las localidades donde se llevarán a cabo los talleres del programa 'En mi pueblo emprendí' - FC

CÁCERES 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres continúa reforzando su apuesta por el emprendimiento y la dinamización económica del medio rural a través del proyecto 'En mi pueblo emprendí', una iniciativa orientada a activar el talento emprendedor, detectar oportunidades ligadas al territorio y acompañar a personas que desean poner en marcha un proyecto en sus municipios para fijar población en la provincia.

Dentro de esta programación, durante los meses de mayo y junio se van a celebrar seis talleres presenciales bajo el título 'Transforma tu idea en un negocio viable', dirigidos a personas que ya cuentan con una idea inicial de negocio y buscan ordenarla, estructurarla y avanzar hacia su puesta en marcha, o a aquellas que emprendieron recientemente.

Las sesiones se desarrollarán en las localidades de Moraleja, Pinofranqueado, Miajadas, Riolobos, Jarandilla de la Vera y Valencia de Alcántara, en horario de mañana o tarde según el municipio.

El programa busca conectar las capacidades, intereses e inquietudes de las personas participantes con las oportunidades reales existentes en las comarcas cacereñas. La metodología tendrá un carácter eminentemente práctico y participativo, centrado en el desarrollo de avances concretos sobre cada proyecto emprendedor.

Durante los talleres, los participantes trabajarán aspectos como la definición de su propuesta, la identificación de necesidades, el conocimiento de su cliente ideal o el diseño inicial de su modelo de negocio mediante herramientas como el Business Model Canvas o el mapa de empatía.

Además, se abordará la creatividad aplicada al emprendimiento, la innovación vinculada al medio rural de la provincia de Cáceres y el diseño de primeros prototipos de productos o servicios, con el objetivo de ayudar a transformar ideas iniciales en propuestas claras, útiles, viables y sostenibles.

Como complemento a la formación presencial, el proyecto incorporará un itinerario de talleres online gratuitos, cuyas fechas se anunciarán próximamente. Las personas que realicen tanto el taller presencial como el ciclo online obtendrán un certificado de aprovechamiento.

Estas sesiones permitirán profundizar en contenidos relacionados con los recursos y ayudas disponibles para emprender, la viabilidad económica de un proyecto durante su primer año, la comunicación y venta en entornos digitales y el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al emprendimiento.

El proyecto 'En mi pueblo emprendí', impulsado por la Diputación de Cáceres y desarrollado por Fundación Ciudadanía, forma parte de la estrategia provincial orientada a fortalecer el ecosistema de empleo y emprendimiento rural, facilitando la conexión de las personas emprendedoras con recursos, entidades y programas de apoyo ya existentes en la provincia, a la vez que busca atraer a nuevas personas pobladoras a la provincia.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas. La información se encuentra en la página web del programa, donde se pueden consulta los talleres presenciales y online, así como próximas actividades y formularios de contacto para recibir orientación personalizada.