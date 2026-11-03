La provincia de Cáceres se convierte en sede del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo

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CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres ultima los detalles para acoger el XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo 2026, que tendrá lugar del 9 al 15 de noviembre en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

Promovido junto al Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), este foro de referencia internacional se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de intercambio, reflexión y cooperación para los actores vinculados al turismo rural, el agroturismo y el desarrollo territorial en Iberoamérica.

La cita congregará a delegaciones de 22 países iberoamericanos, integradas por responsables de instituciones públicas y gobiernos locales, representantes del ámbito universitario, empresas turísticas, personas emprendedoras y agentes de desarrollo rural.

A lo largo de siete jornadas de trabajo, se compartirán metodologías, casos de éxito y modelos de gestión orientados a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en los destinos de interior.

El programa del encuentro girará en torno a dos ejes estratégicos prioritarios para la Diputación de Cáceres: la inteligencia turística y el agroturismo como motores de desarrollo turístico rural.

Estos pilares se desarrollarán a través de cuatro paneles temáticos centrados en la implantación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en áreas rurales, la creación y comercialización de experiencias, la aplicación tecnológica en la gestión y los modelos de gobernanza y la consolidación de espacios de cooperación.

Junto a las ponencias y mesas de debate, habrá actividades complementarias como sesiones de networking, visitas guiadas a conjuntos históricos y visitas técnicas sobre el terreno a iniciativas referentes de turismo rural y agroturismo como los Glamping El Regajo y El Jardín de las Delizias en el Valle del Jerte o la Quesería Doña Francisca en Casar de Cáceres.

Con esta estructura, la cita busca favorecer el aprendizaje mutuo y la transferencia de conocimiento, fomentando la cooperación entre instituciones, profesionales y agentes locales de los países participantes.

Precisamente, uno de los grandes resultados de este encuentro será la creación de las primeras rutas iberoamericanas de agroturismo, abiertas a la participación de los destinos turísticos presentes. Esta alianza facilitará el codiseño de experiencias innovadoras, sostenibles y con identidad territorial, impulsando la internacionalización de los destinos y el desarrollo socioeconómico de los entornos rurales.

El plazo de inscripción continúa abierto para profesionales, empresas e interesados en el sector, con modalidades que abarcan desde el pase general hasta entradas por días sueltos para jornadas específicas. Los detalles del programa completo y la formalización de plazas están disponibles en la web oficial del encuentro.