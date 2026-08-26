Un proyecto financiado por la Diputación de Cáceres promueve la cultura de paz en el medio rural a través de la radio

Participantes en el proyecto Redes Ciudadanas Extremeñas por la Paz, la Solidaridad y la Participación ciudadana, que financia la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este miércoles a la presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGD (Congdex), Lidia Rodríguez, y a Pilar Milanés coordinadora de la ong Soguiba, para exponer los principales avances del proyecto 'Redes ciudadanas extremeñas por la paz, la solidaridad y la participación ciudadana'.

Esta iniciativa, financiada íntegramente por la institución provincial con 20.000 euros, tiene como objetivo fortalecer el tejido asociativo rural y promover el diálogo comunitario y la cultura de paz frente a los discursos de odio.

El proyecto sitúa al ámbito rural en el centro del debate público mediante la realización de programas de radio en directo e 'in situ' en comarcas como Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Jerte, La Vera o Tajo-Salor.

Estos espacios radiofónicos dan voz directa a asociaciones locales, colectivos de mujeres, jóvenes y representantes municipales, recogiendo de primera mano sus inquietudes sobre derechos humanos, desarrollo local e igualdad.

Los nueve episodios de este podcast se divulgarán a través de distintos canales y redes sociales con el fin de "visibilizar la labor de las asociaciones locales y contrarrestar el racismo, la xenofobia y los discursos de odio, destacando el valor de la solidaridad y la cooperación internacional desde el municipalismo", informa la diputación cacereña.

Otro de los puntos clave del proyecto es la elaboración del 'Informe de participación social', un diagnóstico participativo vivo a partir de la escucha directa en las comarcas y en el que se sistematizan las propuestas recopiladas en los programas radiofónicos y de los encuentros con redes del Tercer Sector.

El informe servirá como herramienta de incidencia ante la Asamblea de Extremadura, partidos políticos e instituciones locales para orientar las políticas públicas hacia las necesidades reales del entorno rural.

REFORZAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Durante la reunión también se ha abordado la situación que atraviesan las políticas de cooperación al desarrollo en Extremadura. "La política de cooperación internacional es un pilar fundamental ahora que la democracia está en riesgo y que supone un puente para tejer ciudadanía, para tejer vínculos entre las comunidades", ha dicho la presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGD (Congdex).

En ese sentido, Morales, ha defendido nuevamente la necesidad de mantener y reforzar la cooperación internacional y hacerlo de manera articulada desde el municipalismo y el tejido asociativo.

Asimismo, el presidente ha insistido en que proyectos como este fomentan la implicación social como motor fundamental para el desarrollo local y que también conectan unos pueblos con otros.

"Participar es un derecho, pero también una oportunidad para transformar nuestra comunidad. Cada voz cuenta: cuando la ciudadanía se implica, se fortalece la democracia, aumenta la transparencia y se generan soluciones que responden de verdad a las necesidades reales de las personas", ha indicado el presidente de la institución provincial.