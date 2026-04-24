El proyecto 'En mi pueblo emprendí' de la Diputación de Cáceres aboga por una red de apoyo para emprender más accesible

Participantes en el proyecto 'En mi pueblo emprendí' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'En mi pueblo emprendí' de la Diputación de Cáceres ha abogado por la necesidad de disponer de una red de apoyo al emprendimiento más accesible.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es construir un modelo de emprendimiento rural adaptado a las necesidades de la provincia, así como compartir información, conectar los recursos existentes y facilitar el acceso a ellos por parte de emprendedores y empresas.

El programa, que se desarrolla a lo largo de 2026, ya ha comenzado su recorrido por 10 municipios estratégicos, donde se han mantenido reuniones con ayuntamientos, agentes de desarrollo, asociaciones empresariales y entidades sociales para conocer de primera mano la realidad de cada territorio.

Durante estas primeras jornadas, celebradas en los municipios de Miajadas, Pinofranqueado, Riolobos, Moraleja, Logrosán, Valencia de Alcántara, Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz y Hervás, se han identificado retos comunes y también grandes oportunidades para el emprendimiento y para atraer nuevas personas pobladoras a la provincia.

Uno de los principales diagnósticos compartidos por los agentes tiene que ver con la dificultad para acceder de forma clara a los recursos existentes, debido a la diversidad de programas de diferentes administraciones y ayudas disponibles.

En este sentido, el proyecto apuesta por crear una red de apoyo más accesible, que facilite el acompañamiento a las personas emprendedoras desde una perspectiva práctica, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

OPORTUNIDADES REALES EN EL MEDIO RURAL

Las reuniones han puesto en valor el dinamismo de muchos municipios. En Logrosán, por ejemplo, ya están en marcha nuevos negocios como una tienda de cosmética, una inmobiliaria o un taller que da continuidad a una actividad tradicional, además de la llegada de nómadas digitales que han elegido las Villuercas para vivir y trabajar.

En Arroyo de la Luz, el tejido empresarial supera las 400 empresas y el desempleo ha descendido de "forma significativa" en los últimos años, consolidando al municipio como un "referente comarcal".

Por su parte, en Jarandilla de la Vera se contabilizan cerca de 80 proyectos de emprendimiento en diferentes fases, especialmente en sectores como el turismo, los servicios o la industria.

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