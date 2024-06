PSOE y PP acuerdan en la Diputación de Cáceres elaborar una declaración de apoyo a la Central Nuclear de Almaraz

CÁCERES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos políticos con representación en la Diputación de Cáceres (PSOE y PP) han mostrado su apoyo a que la Central Nuclear de Almaraz permanezca abierta hasta que la comarca tenga en marcha proyectos alternativos, y se han emplazado en el Pleno ordinario celebrado este jueves, a la redacción de una declaración institucional de apoyo a esta instalación.

Así, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que "si hay una cosa que une a los municipios y a la diputación es la absoluta necesidad de que se mantenga la Central Nuclear de Almaraz mientras no haya otra alternativa viable, de sostenibilidad económica, de motor económico para la provincia".

"Dejar abierta la central no solo es importante para Campo Arañuelo, sino también para la provincia y para Extremadura en conjunto. Es una industria estratégica, que crea riqueza, crea empleo y lleva a buen fin aquello por lo que venimos trabajando desde la diputación, que es dar viabilidad a nuestros pueblos y que no se despueblen", ha resaltado Morales en la sesión plenaria.

El presidente también ha destacado que "es interesante y positivo que sigamos trabajando todos, en el ámbito de nuestras responsabilidades, para que vengan más industrias a la provincia, pero hoy por hoy la única realidad es la central y, por tanto, como presidente de esta institución, voy a estar siempre defendiendo los intereses de la comarca y de la provincia".

"No puede haber ni un atisbo de duda sobre el apoyo cerrado de esta institución hacia la central, como ha quedado demostrado por la intervención de los dos portavoces", ha recalcado Moralres, que ha añadido que no se conocen los intereses de las empresas o de otras entidades, instituciones públicas o privadas, "pero sí sabemos que esta diputación va a defender siempre la continuidad mientras no haya una alternativa viable que cree riqueza, empleo y haga factible que nuestros pueblos sigan existiendo".

En este sentido, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo entre los dos grupos políticos y ha emplazadao al PP a sentarse y consensuar una declaración institucional que se pueda trasladar a todos los municipios de la provincia, y a la Junta, al Gobierno de España, a las empresas concesionarias o propietarias de la nuclear, a la mancomunidad y "a cualquier otra entidad que tenga algo que decir" en este asunto.

El debate sobre este tema ha surgido a raíz de la aprobación por unanimidad de un convenio entre la Diputación de Cáceres y la Central Nucleara de Almaraz sobre el servicio contra incendios y salvamento, en el que se estable el marco de actuación entre ambas entidades con el fin de garantizar una actuación eficaz y segura del personal del Sepei en el ámbito de sus competencias.

Así, el convenio recoge la intervención del Sepei como complemento en extinción de incendios salvamento, colaboración en actividades de prevención y formación. También abarca la realización de dos simulacros o ejercicios anuales de actuación conjunta y el asesoramiento técnico para la adquisición de medios e implantación de nuevas técnicas operativas.