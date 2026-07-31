Pymes rurales podrán formarse en marketing digital en un curso gratuito de la Diputación de Cáceres

CÁCERES 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto el plazo de inscripción para una nueva acción formativa gratuita dirigida prioritariamente a desempleados o interesados en mejorar su empleabilidad en marketing y la comercialización online.

Bajo el título 'Especialista en marketing y comercialización online para pymes en el entorno rural', el curso se desarrollará del 28 de septiembre al 6 de octubre, en horario de 9,30 horas a 13,30 horas en modalidad online síncrona y cuenta con una duración de 55 horas.

La iniciativa forma parte del Programa 100Kairós, promovido por la Diputación de Cáceres y cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo objetivo es "formar a profesionales capaces de impulsar la transformación digital del tejido empresarial de la provincia y contribuir al desarrollo económico del medio rural".

El programa nace para "responder a una necesidad real", como es la dificultad que encuentran muchas pymes para incorporar estrategias digitales y ampliar sus mercados, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de empleo cualificado a la población, según señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

En concreto, la formación apuesta por una metodología eminentemente práctica basada en el aprendizaje mediante la resolución de retos reales planteados por empresas del territorio, de tal forma que el alumna no solo adquirirá conocimientos sobre marketing digital, comercio electrónico, inteligencia artificial, redes sociales, posicionamiento web o analítica digital, sino que desarrollará experiencia práctica que podrá incorporar a su currículum y portfolio profesional desde el primer día.

Además del certificado oficial expedido por la Diputación de Cáceres, quienes completen el curso obtendrán "una experiencia demostrable trabajando sobre un caso empresarial real", establecerán contacto directo con profesionales especializados en digitalización de empresas y adquirirán competencias tanto para incorporarse al mercado laboral como para emprender por cuenta propia ofreciendo servicios de marketing digital, señala.

La acción formativa está especialmente orientada a interesados en desarrollar su carrera profesional en ámbitos como la comunicación, la empresa, el turismo, la ingeniería, el diseño o las ciencias sociales, aunque su carácter transversal la hace accesible a cualquier persona que quiera especializarse en competencias digitales con alta demanda laboral.

Los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma 100Kairos o solicitar más información en el correo hola@100kairos.es. Las plazas son limitadas.