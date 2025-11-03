Los sabores de la provincia de Cáceres aterrizan en el Gastronomic Forum de Barcelona

Stand de la Diputación de Cáceres en el Gastronomic Forum de Barcelona
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 15:14

BARCELONA/CÁCERES 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres apuesta, una año más, por participar mostrando los productos DOP e IGP de la provincia en el Gastronomic Forum de Barcelona, uno de los principales eventos del sector de la restauración y la gastronomía en el sur de Europa, que se celebra del 3 al 5 de noviembre.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de promoción territorial y agroalimentaria de la institución, con el objetivo de dar visibilidad al potencial gastronómico de la provincia, reforzar el posicionamiento de sus productos con sello de calidad diferenciada (DOP e IGP) y fomentar nuevas oportunidades comerciales y turísticas vinculadas a la gastronomía.

A través de un stand institucional, la Diputación de Cáceres ha organizado acciones para dar a conocer, junto a representantes de sus Consejos Reguladores, los sellos de calidad DOP Aceite Gata-Hurdes, Aceite Villuercas Ibores Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Miel Villuercas-Ibores, Pimentón de La Vera, Queso Ibores, Queso de Acehúche, Torta del Casar, Ribera del Guadiana; y las IGP Corderex, Cabrito de Extremadura, Ternera de Extremadura y Vaca de Extremadura.

Durante los tres días del evento, este espacio acogerá presentaciones y degustaciones de estos productos, muestras de cocina en directo dirigidas por el chef Alejandro Hernández, del Restaurante Versátil de Zarza de Granadilla, con una estrella Michelín, y difusión de material promocional.

Quienes visiten el stand de la Diputación de Cáceres tendrán la oportunidad de degustar tapas elaboradas a base de productos DOP e IGP, entre las que se encuentran dados de asado tradicional de paletilla de Cordero de Extremadura IGP con puré de patatas al AOVE Gata-Hurdes DOP y salsa de Miel Villuercas Ibores DOP o bombones de paté de Cabrito de Extremadura IGP, crema de Queso de Acehúche DOP y pan tostado con AOVE Gata-Hurdes DOP.

La presencia en el Gastronomic Forum de Barcelona representa una inversión promocional clave de la Diputación de Cáceres de cara a continuar consolidando el impulso y reconocimiento de de la calidad agroalimentaria de la provincia, con actividades que muestran la versatilidad y excelencia de los productos cacereños, al mismo tiempo que contribuye a reforzar el tejido empresarial y el turismo ligado a la identidad culinaria provincial.

