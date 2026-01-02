El Sepei de Cáceres pide extremar las precauciones de incendios en viviendas con la llegada del frío

CÁCERES, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de guardia del Sepei de la Diputación de Cáceres, Juan Pastor, recomienda extremar las precauciones de incendios en viviendas ante la llegada del frío.

Esto es, con la prolongación de cables de los aparatos eléctricos; dejar apagadas todas las regletas por la noche; tener en cuenta que exista entrada de aire con aparatos productores de gas, y, sobre todo, si se usa braseros de picón ya que producen monóxido de carbono.

Con respecto a los incendios en viviendas, Juan Pastor, incide en que lo primero, "por encima de todo" es ponerse a salvo, huir a la parte más alejada del lugar donde se ha producido el incendio, ir cerrando puertas y llamar al 112, señala en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

También se alerta de que si se vive en un edificio de varias plantas intentar salir por la escalera suele ser una "trampa mortal", ya que suelen estar llenar de humo y nunca emprender la huida hacia pisos superiores ya que el humo adquiere "más densidad" y "toxicidad".