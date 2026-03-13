Técnicos visitan la pedanía de Valderrosas para buscar solución al abastecimiento de agua

Técnicos visitan la pedanía de Valderrosas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CARCABOSO (CÁCERES), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres continúa trabajando en la pedanía de Valderrosas y junto al Ayuntamiento de Carcaboso para mejorar la calidad del agua de consumo humano.

El gerente y técnicos de MásMedio mantuvieron este pasado jueves una reunión técnica con la empresa adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto de mejora del sistema de filtración de Valderrosas y este mismo viernes se han desplazado a la localidad para visitar las instalaciones de filtración en la pedanía.

En estos trabajos de ingeniería se definirán las actuaciones que se implementarán de forma inmediata en Valderrosas para solucionar los problemas actuales del abastecimiento, por lo que se espera contar con la solución técnica a ejecutar la próxima semana, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Cabe destacar que Valderrosas actualmente tiene restringido el uso del agua de la red para la ingesta y la preparación de alimentos debido la presencia de arsénico, aunque si bien los valores de este contaminante en el agua son muy bajos y no revisten gravedad, la reciente superación de los límites establecidos en la normativa llevó al Consorcio MásMedio a "actuar de manera diligente para buscar una solución definitiva y sostenible para este núcleo de población", explica.

"Estamos estudiando una doble actuación técnica que permita garantizar el suministro al municipio tanto en situaciones normales como durante episodios de sequía o averías", ha señalado el gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, quien ha explicado que se ha previsto alimentar al municipio tanto desde desde el núcleo de Carcaboso como desde su propia captación, incorporando un sistema de filtración al pozo de sondeo actual.

En ese sentido, ha reafirmado que van "a implementar todas las medidas necesarias que sean viables técnicamente", ha dicho.

Pérez también ha resaltado que la iniciativa del Ayuntamiento de Carcaboso de encomendar la prestación del servicio a MásMedio "ha supuesto un cambio radical en la gestión del servicio, siendo beneficiario de importantes inversiones, totalmente gratuitas para la ciudadanía, como la renovación de equipos asociados al Perte de Digitalización del Agua o estas actuaciones de mejoras del abastecimiento de Valderrosas".

En ese sentido, el gerente ha recordado que, igualmente, esta acción ha hecho posible subsanar una deficiencia administrativa "histórica" como es la legalización de las captaciones de agua bruta en el municipio, legalizadas por el Consorcio MásMedio a petición del ayuntamiento.

"Nos hubiera gustado que los tiempos hubieran sido más cortos, como teníamos previsto, pero la situación climatológica no nos ha permitido trabajar con mayor rápidez", ha finalizado.

Cabe recordar que desde el mes de noviembre, el Consorcio MásMedio suministra agua potable para beber y cocinar a los vecinos de Valderrosas - inicialmente también se suministraba en la población matriz de Carcaboso, pero concluyó una vez se renovó el material de los filtros de la ETAP de Carcaboso a comienzos de febrero.

Esta medida se adoptó tras detectarse en analíticas una concentración de arsénico de 12 ppm, superando ligeramente el límite máximo de 10 ppm establecido en el Real Decreto 3/2023.

Para el resto de usos domésticos, como el aseo personal o la limpieza, el agua de la red de abastecimiento es totalmente apta y no supone ningún riesgo para la salud.