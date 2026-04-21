Una treintena de jóvenes viaja a Málaga en una convivencia deportiva inclusiva impulsada por la Diputación de Cáceres

Una treintena de jóvenes viajará a Málaga en una convivencia inclusiva impulsada por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de jóvenes, con y sin discapacidad, participará los próximos días 24 y 25 de abril en una convivencia de baloncesto inclusivo en Málaga, gracias al impulso de la Diputación de Cáceres, en el marco del Proyecto Campus Inclusivo.

Se trata de una iniciativa que gira en torno al baloncesto como punto de encuentro, como espacio donde lo importante no es la diferencia sino todo lo que une. La actividad se desarrollada en colaboración con la Asociación Down Cáceres, y permitirá al equipo inclusivo del Club Sagrado Corazón de Cáceres 'Sagra-Down' compartir pista y experiencias con la Academia 675 de Churriana, Málaga, en "un encuentro que va más allá de lo deportivo".

En la presentación, la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, acompañada del diputado de Deportes, Pablo Miguel López, ha destacado que este proyecto "pone el foco en lo que une a las personas: la pasión por el baloncesto", recordando el compromiso de la institución provincial con el deporte inclusivo y este programa, en concreto, desde 2021.

Junto a ella han participado el gerente de Down Cáceres, Andrés Talavero; la presdienta del equipo, Pilar García, y dos de los protagonistas de esta experiencia: los jugadores Marcos González y Adrián Cantos, quienes han puesto voz a la ilusión con la que afrontan el viaje.

"Tenemos muchas ganas de ir a Málaga, de conocer a más gente y seguir haciendo amigos", han expresado a la vez que reivindicaban la importancia de la inclusión en su día a día. "En el equipo Sagra-Down lo pasamos muy bien porque jugamos juntos personas con y sin discapacidad. El baloncesto nos ha dado muchos amigos y en Málaga seguro que lo vamos a disfrutar mucho".

Este proyecto nació como una idea "que parecía utópica" y que hoy es una realidad consolidada y en expansión, ha destacado Andrés Talavero, que ha agradecido a la diputación cacereña el apoyo recibido. "Diputación creyó desde el principio en esta iniciativa innovadora, y gracias a ello hoy vemos cómo cada vez más equipos y federaciones apuestan por la inclusión en el deporte", ha afirmado.

Desde 2021, la Diputación de Cáceres respalda esta iniciativa impulsada por Down Cáceres y el Club Sagrado Cáceres, por la que han pasado numerosos niños, niñas y jóvenes a través de entrenamientos semanales y del Campus Inclusivo, que este año celebrará su quinta edición.

Precisamente, la diputada ha anunciado que la celebración del V Campus Inclusivo de Baloncesto tendrá lugar del 20 al 24 de julio en el Centro Internacional de Innovación El Anillo, donde cerca de 40 participantes convivirán durante cinco días en torno al deporte y los valores de compañerismo y superación.

El proyecto cuenta con una financiación total de 28.000 euros por parte de la Diputación de Cáceres, de los que 22.000 euros corresponden al Área de Políticas Sociales y 6.000 euros al Área de Deportes.

Con esta nueva convivencia en Málaga, la institución provincial refuerza su apuesta por una sociedad más inclusiva, una sociedad, como ha señalado Sheila Martín, "en la que todas las personas caminen juntas, independientemente de sus ritmos o de las canastas que metan".