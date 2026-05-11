El Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto masculino y femenino se celebra en Malpartida de Plasencia el 17 de mayo

El diputado de deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López, junto al secretario general de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jorge Santos y el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Malpartida de Plasencia acoge el domingo 17 de mayo los encuentros de la final del XXXVIII Trofeo Diputación de Cáceres Masculino y XXXI Trofeo femenino, organizados por la Federación Extremeña de Baloncesto.

los equipos que disputarán esta final serán, en categoría masculina, el Grupo Garós CB de Plasencia y CP Estudiantas Nazaret de Cáceres; y en categoría femenina, los equipos CP Miralvalle de Plasencia y CB Al-Qázeres Verde de Cáceres.

El diputado de deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López, ha presentado este lunes en rueda de prensa las finales, junto al secretario general de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jorge Santos y el alcalde de la localidad anfitriona, Raúl Barrado.

Esta final es el colofón de una temporada que arrancó el 19 de octubre del pasado año y en la que han participado 21 equipos en el Trofeo masculino y 9 en el femenino --5 equipos de la provincia, pues cabe recordar que esta liga es de carácter regional--, con un total de 244 encuentros disputados en 11 localidades de la provincia de Cáceres.

Se trata de una competición "más que consolidada dentro del calendario deportivo provincial y que representa mucho más que un torneo. Representa convivencia, deporte base y los valores que el baloncesto transmite fuera y dentro de la cancha", ha dicho el diputado.

López ha precisado que con estos eventos deportivos, la Diputación Provincial "reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de formación, inclusión y desarrollo social y estos trofeos suponen una oportunidad para que jugadores y jugadoras de toda la provincia y de todos los sitios, sobre todo el mundo rural, puedan crecer deportivamente y compartir experiencias que van más allá del resultado".

LIGA MASCULINA Y FEMENINA

En la liga masculina, como viene siendo habitual, la competición se ha llevado a cabo en dos zonas geográficas: la zona norte con 9 equipos y la zona sur, en la que han participado 12 equipos.

Los equipos campeones zonales --Grupo Garós CB y CP Estudiantes Nazaret-- se medirán el domingo, a las 10,30 horas, en un partido único del que saldrá el campeón provincial que disputará la supercopa masculina que enfrentará a los equipos ganadores de cada una de las provincias.

Como novedad, este año se aplaza la fecha del partido y se celebrará la semana anterior del comienzo de la temporada 2026/2027. "Creemos esto será un gran atractivo para comenzar con los Trofeos de ambas Diputaciones", ha señalado Jorge Santos.

En cuanto a la liga femenina, se trata de una competición regional al contar con menor número de equipos femeninos y se ha desarrollado en dos grupos: uno de 4 y otro de 5 equipos cada uno, que han disputado partidos de ida y vuelta.

Los finalistas son los equipos de la provincia de Cáceres que más rondas hayan avanzado en las eliminatorias regionales, que en este caso han sido CB Al-Qázeres Verde y CP Miralvalle, y que vuelven a verse las caras en una final provincial. La hora del encuentro será a las 12,30 horas.