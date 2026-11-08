El Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través reúne a casi un millar de atletas

Atleta participa en el XLII Trofeo Diputación de Cáceres de Campo A Través, a 8 de noviembre de 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Provincial 'El Cuartillo' ha acogido este domingo la celebración del XLII Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través, una competición que ha vuelto a albergar conjuntamente el Campeonato de Extremadura de Campo a Través por Clubes.

La jornada ha reunido a 976 atletas de 25 clubes procedentes de más de 50 localidades de la región, convirtiéndose nuevamente en la prueba de campo a través con mayor participación del atletismo extremeño.

La competición ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, del diputado de Deportes, Pablo López, y del presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, quienes han seguido el desarrollo de una jornada marcada por el ambiente deportivo y la elevada participación de atletas, técnicos, familiares y aficionados.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el estreno de los nuevos circuitos diseñados en las instalaciones de 'El Cuartillo', una renovación que ha sido ampliamente valorada por participantes y entrenadores.

La Diputación de Cáceres ha señalado en un comunicado que, a pesar de las fuertes rachas de viento registradas durante buena parte de la mañana, los atletas han mostrado su satisfacción con el trazado, destacando la variedad técnica de los recorridos, su mayor visibilidad para el público y las excelentes condiciones para la práctica del campo a través.

PRUEBA MASCULINA

En la carrera absoluta masculina, el protagonismo ha sido para el club At. Valencia de Alcantara, que ha logrado un espectacular doblete individual y la victoria por equipos.

El triunfo ha correspondido a Alexandre Miguel Carrilho Barroqueiro, que ha completado el recorrido en 21:13, seguido por su compañero Aitor Sánchez Garlito (21:26). La tercera posición ha sido para Roberto Ambrosio Guillen, del Arte Físico-Cáceres, con un tiempo de 21:37. Asimismo, el conjunto valencino se ha proclamado campeón absoluto por equipos.

PRUEBA FEMENINA

La victoria femenina ha sido para María del Carmen Chaves Llamazares, del club At. La Serena, que se ha impuesto con autoridad al detener el cronómetro en 25:50. Han completado el podio Paula García Pérez y Anais Doñoro Gallardo, ambas del Capex, con tiempos de 26:18 y 27:14 respectivamente. En la clasificación por equipos, el título absoluto femenino fue para el propio Capex.

CAMPEONATO DE CLUBES

Además de las categorías absolutas, la competición ha ofrecido un amplio programa deportivo desde categoría Sub-8 hasta Máster, proclamándose campeones por equipos el Triatlon Don Benito (Sub-12 masculino), C. At. Alburquerque (Sub-12 y Sub-14 femenino), Atletismo Zafra (Sub-14 masculino), Atletismo Mitreo (Sub-16 masculino), CAPEX (Sub-16 femenino, Sub-18 masculino y Sub-20 masculino) y At. Don Benito (Sub-18 femenino).

La jornada ha tenido también un marcado carácter emotivo con el homenaje rendido a María de los Remedios Márquez Gregorio, 'Reme', una de las figuras más relevantes del atletismo extremeño. Atleta internacional, pionera regional en diversas especialidades y actualmente vicepresidenta primera de la Federación Extremeña de Atletismo, ha recibido el reconocimiento del atletismo extremeño por toda una vida vinculada al deporte y al desarrollo de este en la región.

La Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Atletismo cierran así una edición especialmente significativa del trofeo, marcada por la elevada participación, la excelente organización, el estreno de los nuevos circuitos de competición y el respaldo de atletas y clubes.