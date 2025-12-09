El Val de Xálima celebra el Día A Fala este sábado en Valverde del Fresno para impulsar la supervivencia de esta lengua

Presentación del Día A Fala y de la publicación del cuento del Pico de la Cigüeña en la lengua del Val de Xálima - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Val de Xálima, situado a los pies del pico de Jálama en la comarca de Sierra de Gata, celebra una nueva edición del Día A Fala con el objetivo de impulsar la supervivencia de esta lengua que se habla en tres localidades del noroeste de la provincia de Cáceres: Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno, y que está declarada como Bien de Interés Cultural desde 2001.

Será en esta última, Valverde del Fresno, donde el próximo sábado 13 de diciembre, se celebre esta jornada festiva y reivindicativa que este año ha elegido el lema 'Fala con elis', poniendo énfasis en la necesidad de que las familias sigan siendo instrumentos principales para la supervivencia de esta lengua.

El programa incluye actividades como un concurso de relatos cortos, proyecciones de vídeos, juegos infantiles, una obra de teatro, y presentaciones de libros escritos en A Fala, como los de la Colección de cuentos El Pico de la Cigüeña que edita la Diputación de Cáceres.

Todos los detalles se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa por parte de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que ha estado acompañada de los alcaldes de las tres localidades, Antonio Bellanco, de Eljas; Ismael Frades, de San Martín de Trevejo, y el anfitrión de este año, José Núñez, de Valverde del Fresno.

En este acto se ha presentado la imagen de este día, como día de identidad del territorio de Val de Xálima, realizado por la ilustradora Marta Barroso, en el que refleja tres rostros de mujer, con un triple mensaje: la lengua materna; una lengua de transmisión oral, de ahí las figuras de tres generaciones, y los tres pueblos donde A Fala está viva, con sus variaciones.

Respecto al lema 'Fala con elis', Gutiérrez ha explicado que se quiere poner el énfasis en la necesidad de que las familias hablen con sus hijos e hijas en Fala, "puesto que la supervivencia de la lengua depende de que se use en el día a día, en el colegio, en las casas, en la panadería, en las calles... que sea su principal lengua de comunicación".

Precisamente, los alcaldes de las tres localidades "falantes", que conservan esta lengua, con sus variaciones, han coincidido en la necesidad de seguir trabajando para no perderla, para llegar a los más pequeños y para, incluso, como ha apuntado el regidor de Valverde del Fresno, José Núñez, "conseguir que se declare lengua oficial". "Tenemos un espejo en el que mirarnos, como es el Valle de Arán y su lengua, el aranés", ha apuntado.

Un mensaje y un empeño que se vivirá de manera especial a lo largo de todo el Día de A Fala, en el que habrá concurso de relatos cortos, proyección de cine, actividades infantiles, cuentacuentos en A Fala, ponencias y charlas sobre la lengua, teatro o la presentación de los tres primeros libros de la Colección 'El Pico de la Cigüeña' traducidos a A Fala, una colección editada por la Diputación de Cáceres con la colaboración de la Universidad de Extremadura.

A este respecto, en la rueda de prensa ha estado presente Hanna Martens, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, de las Lenguas y las Literaturas de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx), quien ha manifestado la satisfacción de todo el equipo por seguir viajando con una colección que nació para conservar leyendas y cuentos tradicionales de la región, y hacerlo con la participación de ilustradores e ilustradoras extremeños.

A partir de ahí, comenzaron las traducciones, en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en ruso, en árabe... "conquistando el mundo, y ahora cerramos el círculo, regresamos a Extremadura con la traducción en A Fala", concretamente con tres volúmenes, cada uno traducido en una de las variaciones de A Fala: Valverdeiru, Mañegu y Lagarteiru.