El Valle del Alagón estrena marca y lema promocional basado en el río que cruza la comarca cacereña

CARCABOSO (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

'Tierra que une, río que guía' es la nueva marca turística del Valle del Alagón, una comarca cacereña con "identidad propia y que está preparada para proyectarse en los mercados turísticos nacionales e internacionales".

Así lo ha indicado la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, que ha asistido, en el Centro Impulsa de Carcaboso, a una reunión de agentes sociales, tejido empresarial y ciudadanía en general de los municipios del Valle del Alagón para presentar oficialmente la marca turística que representará, dentro y fuera de España, a este territorio de la provincia de Cáceres.

Se trata de un proyecto, impulsado por la Diputación de Cáceres, junto con los agentes del territorio, "un trabajo compartido con el objetivo de posicionar al Valle del Alagón como un destino diferenciado, auténtico y sostenible", ha dicho la diputada, quien ha subrayado la importancia de "dotar al Valle del Alagón de una identidad propia, que ya tiene, que refuerce su atractivo y lo proyecte en los mercados turísticos nacionales e internacionales".

LA NUEVA IMAGEN

La tarjeta de presentación del Valle del Alagón es una marca que fusiona modernidad y raíces a través de un logotipo que une la 'V' de Valle y la 'A' de Alagón, acompañado de la frase o lema 'Tierra que une, río que guía', reflejo del papel vertebrador del río Alagón -ha explicado Martín Declara- y de la riqueza cultural, natural y social del territorio.

Además de la identidad visual, se dará a conocer el relato turístico y el Plan de Activación de Marca, que contempla campañas de sensibilización local, participación en ferias como Fitur o FIO, colaboraciones con influencers y medios especializados, así como la distribución de kits de marca para empresas y población local.

En la presentación, la diputada ha puesto de relieve que esta marca "es fruto de un trabajo compartido entre instituciones, empresas, asociaciones y vecinos del territorio, con el propósito común de dar mayor visibilidad al Valle del Alagón, impulsar la economía local y reforzar el sentido de pertenencia de su población".

"Con esta iniciativa, el Valle del Alagón dará un paso decisivo para situarse en el mapa turístico de Extremadura y de España, ofreciendo un destino amable, lleno de historia, naturaleza, tradiciones y personas que hacen de cada rincón un lugar único", ha concluido.