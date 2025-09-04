El XXXVI Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres reúne a un centenar de participantes este fin de semana en Alcuéscar

El alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, el diputado de Deportes, Pablo Miguel López, y el secretario general de la Federación Extremeña de Ajedrez, Marc Costa, en la presentación del XXXVI Torneo de Ajedrez de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXXVI Torneo de Ajedrez de la Diputación de Cáceres reunirá a un centenar de participantes este sábado, día 6, en Alcuéscar, como colofón de una semana de ajedrez en la que se celebran actividades paralelas como un campus de tecnificación con los niños y las niñas más prometedores de la región o los campeonatos Relámpago y Rápido de Extremadura.

Se trata de uno de los torneos más importantes de la región, como ha indicado el secretario general de la Federación Extremeña de Ajedrez, Marc Costa, en la presentación de esta nueva edición.

El diputado de Deportes de la diputación, Pablo Miguel López, ha indicado que se espera congregar el máximo número contemplado para la sala de juego: cien personas, entre los que estarán grandes maestros de distintos países, como el mejor jugador extremeño, Manuel Pérez Candelario.

Acompañado de Marc Costa y del alcalde del municipio anfitrión, Dionisio Vasco, el diputado ha destacado que, en esta ocasión, el torneo Diputación de Cáceres supone el colofón de toda una semana de ajedrez que se está desarrollando en Alcuéscar, con actividades paralelas como un campus de tecnificación con los niños y las niñas más prometedores de la región o los campeonatos Relámpago y Rápido de Extremadura, que se disputarán el viernes 5 y el domingo 6 de septiembre.

"El ajedrez -ha apuntado Pablo Miguel López- es mucho más que un deporte, es una herramienta educativa, cultural y social, que fomenta la concentración, la estrategia y, sobre todo, el respeto, por lo que la diputación seguirá apostando por acercar esta disciplina a todos los rincones de la provincia y ofrecer un espacio de convivencia e intercambio entre jugadores y jugadoras de todas las edades".

La competición contará con las categorías de Senior e Infantil -sub8, sub10, sub12 y sub14-, se trata de un torneo abierto tanto para jugadores federados como no federados, y será por sistema suizo a ocho rondas, siendo el ritmo de competición a 15 minutos más 2 segundos por jugada.

Arrancará el sábado 6 de septiembre a las 10,30 horas, previendo cinco rondas por la mañana y tres por la tarde. Y, en torno a las 18,30 horas, será la entrega de premios, según informa la diputación cacereña.