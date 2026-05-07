El zaragozano Luis Miguel de Ángel Martín, Premio de Novela Corta de la Diputación de Cáceres con la obra Dos de agosto

Autoridades y miembros del jurado de los Certámenes Literarios de la Diputación de Cáceres, que se han fallado este jueves - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El médico psiquiatra Luis Miguel de Ángel Martín ha ganado el IL Premio de Novela Corta que convoca la Diputación de Cáceres con la obra titulada Dos de agosto, mientras que el Premio de Poesía ha sido para la chilena Dennisse Céspedes y el Dionisio Acedo de Periodismo ha recaído en esta edición en el fotoperiodista de El Periódico Extremadura Carlos Gil y Juan José Cubero de RNE.

A estos galardones se suman los premiados con el concurso de Microrrelatos, dirigido a alumnado de ESO y Bachillerato, cuyos nombres se han dado a conocer este jueves en el transcurso de una gala que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, presentada por la periodista Marta Reyero, y que ha contado con la actuación del ilusionista y escapista profesional Alfred Cobami y la banda Berzosax, que ha sido la encargada de poner la música.

Antes se conocía el XXXVI Premio Ciudad de Coria de Cuentos, cuyo fallo tuvo lugar anoche en la ciudad cauriense y que ha recaído en el escritor gaditano Milagros Moisés González por la obra Las cosas que heredamos. En esta edición se han recibido un total de 2.500 trabajos para todas las categorías procedentes de 30 países.

La gala de esta noche ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el concejal de Infraestructuras de Cáceres y también diputado provincial, Víctor Bazo, así como miembros de la corporación municipal y representantes de otras instituciones civiles y militares.

En cuanto al premio de novela corta, la presidenta del jurado ha sido la novelista Menchu Gutiérrez quien ha destacado de la obra ganadora que es un libro de planteamiento original, suspendida del tiempo que combina un humor autoparódico y una fantasía que a veces roza el surrealismo con una profunda reflexión sobre los afectos.

"Con una prosa segura, irónica, estética, cálida y no ecenta de ternura el autor va desvelando el misterio y la herida de los vaivenes del personaje", ha subrayado la presidenta del jurado.

Luis Miguel de Ángel Martín (Zaragoza, 1954) reside en Barcelona desde hace más de 35 años, es médico psiquiatra y su obra resalta por su sátira del mundo intelectual y de la vida rural. Se trata de la cuadragésimo novena edición de este premio, el más longevo que otorga la diputación cacereña y que está dotado con 9.000 euros. La obra ganadora ha sido elegida de entre 605 que han concurrido en esta categoría.

El XXIX Premio Flor de Jara de Poesía, al que han concurrido 1.071 trabajos, ha sido para Dennisse Céspedes por la obra titulada Oficina de extranjería. La ganadora, que nació y creció en Chile, procede de Sant Just Desvern, Llobregat, y recibirá los 6.000 euros del primer premio.

La presidenta del jurado, la poeta y filóloga hispánica Rosana Acquaroni ha destacado que la obra ganadora plantea un viaje lleno de ironía, transparencia y emoción por lo que supone ser extranjero en un país de acogida. "En su poemario muy maduro que relata su viaje lleno de obstáculos, que convierte la experiencia migratoria en materia poética de manera crítica pero sin victimismo", ha apuntado.

En el caso del XLVI Premio Dionisio Acedo de Periodismo, se han registrado 11 piezas que han concurrido a un premio de 3.000 euros en dos categorías. En la de prensa escrita, el premio ha sido para el fotoperiodista Carlos Gil Andreu por el trabajo titulado 'Un verano devastador' publicado en El Periódico Extremadura y que recoge en imágenes los incendios que asolaron el norte de Cáceres el pasado mes de agosto. En la modalidad de audiovisual el ganador ha sido Juan José Cubero Santos, por el trabajo 'Un suceso corriente' de RNE.

El presidente del jurado ha sido el periodista Xabier Fortes que ha destacado que en el caso de Carlos Gil se ha premiado "un periodismo pegado a la calle" y un trabajo que se consigue con cierto riesgo para contar lo que pasa. Respecto al premio en la categoría de audiovisual, que se ha llevado Juan José Cubero, se trata de un podcats realizado con una grabadora a raíz del hallazgo de un diario de su abuela en el que cuenta algunas de las vivencias de hace unas décadas. "Hemos premiado un periodismo de autor", ha dicho Fortes.

Y, finalmente, el XXII Premio El Brocense de Microrrelatos, ha registrado 448 trabajos en total, 356 textos escritos por alumnado de Secundaria y 102 por estudiantes de Bachillerato, que cuenta con una dotación total de 6.000 euros. Los premios han recaído en la modalidad de Educación Secundaria en Sara Araña del Liceo Francés de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria) por el trabajo 'Una clase maravillosa'.

Los Accésit han sido para Manuel Velasco del Colegio La Corolla (Gijón) por su trabajo 'El primer hombre'; para Noa Leal Bautistas del IES Torre de los Espejos, Utebo (Zaragoza) por el trabajo 'Patrones', y para Matías Cono Bernal, del Colegio Buen Pastor (Sevilla) por 'Las hojas del toronjil'.

En la modalidad de Bachillerado, el ganador ha sido Héctor Pino Costa del Aula Escola Europea (Barcelona) por 'El prurito de Luis Pascal'; y los accésit han sido para Airam Canalejo Concepción del IES San Mateo (Madrid), por 'Ojos de Sal'; Ana Rodríguez del IES El Brocense de Cáceres por 'El Encuentro', y Gloria Cortés Ramírez del IES Felipe II de Mazarrón (Murcia), por su trabajo 'La recompensa'.

LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado en su intervención que esta gala es uno de los acontecimientos más importantes para la institución por el empeño que tiene por extender la cultura por toda la provincia en su faceta de formación, pero "también como motor de desarrollo y oportunidad para que los municipios sigan siendo sostenibles".

Morales ha destacado el volumen de participación que tienen los certámenes literarios de la diputación cacereña que concita el interés de creadores de todo el mundo y de todos los puntos de España. En su intervención, ha reivindicado la importancia de la palabra como instrumento para romper fronteras y se ha lamentado por la situación mundial de guerras y que algunos nos quieran conducir a un "sinsentido".

"Qué importante es la palabra para combatir el odio y el racismo como símbolo de paz y concordia más allá de la religión o el pensamiento", ha dicho Morales que ha reivindicado la política del entendimiento, del diálogo y del "cauce de la palabra" por el bien de los ciudadanos. "Un mundo mejor es posible", ha dicho Morales, que ha lamentado que se vuelva al "tiempo del blanco y negro", por lo que ha apostado por "la palabra" como ese instrumento para seguir avanzando como sociedad.